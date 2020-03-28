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英智庫: 應延後調漲生活工資 遏止勞工因疫情被炒

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
英國財政研究所（IFS）表示，在目前情況下，應延後調漲全國生活工資。路透
英國財政研究所（IFS）表示，在目前情況下，應延後調漲全國生活工資。路透

英國智庫財政研究所（IFS）表示，應該延後原定於下月調漲全國生活工資的計畫，以防陷入困境的企業在新冠肺炎疫情期間解雇勞工。

英國衛報報導，IFS表示，將英國勞工基本時薪從8.21英鎊（約台幣295元）增加至8.72英鎊（約台幣313元），會威脅到工作機會，且與英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak ）宣布要讓民眾保住工作的政策背道而馳。

IFS說，在緊急情況期間，可能需要降低基本工資漲幅。

IFS指出，低薪委員會（LPC）在去年10月提議5%的實質調薪率。IFS說，很難相信，如果低薪委員會知道這場即將到來的危機，還會建議調漲工資。

IFS研究員沃特斯（Tom Waters）表示，鑑於這些情況，政府可能會延後調漲薪資至疫情結束後。IFS應諮詢低薪委員會，了解是否甚至要暫時調降工資。

蘇納克上周宣布，政府會補助每位無薪假員工80%的薪水，為期三個月。他還宣布增加統一福利（universal credit）、住房津貼和就業稅務補貼。

英國政府尚未表示打算放棄下個月提高全國生活工資的計畫，去年秋季國會改選時，此政見是保守黨競選重要承諾。

IFS說，現在是實施更優沃福利制度的自然時機，因為政府試圖保護家庭免因失業和不能工作而面臨貧困。自2015年以來，政府有充分理由收緊福利制度，因為工作機會充裕時期，國民生活工資持續上漲。IFS表示，現在目標是避免就業機會「大規模」下降。

英國 疫情 薪資

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