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南韓N號房40多歲會員跳河自殺 遺書稱：沒想到鬧這麼大

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
南韓N號房性剝削聊天室主嫌趙主彬（中）。（法新社）
南韓N號房性剝削聊天室主嫌趙主彬（中）。（法新社）

南韓Koreaboo報導，曾加入趙主彬開設的Telegram性剝削聊天室「N號房」40多歲男性跳漢江自殺。

南韓MBN獨家報導指出，這名40多歲男性也是N號房會員之一，N號房事件震驚全國後，他決定跳漢江自殺。

首爾警方27日表示，40多歲男子從永東大橋跳下後於當地時間凌晨2時47分死亡。這名男子聽聞警方將擴大調查N號房事件後，對自己先前的所作所為可能導致的後果感到絕望。

警方在現場發現一個袋子，裡面有男子的遺書，寫道：「我為購買博士的N號房影片存了錢，但沒想到事情會鬧這麼大。」

警方將透過可用的監視器影像、男子遺書和男子的親近人士持續調查此案。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

南韓 首爾 Telegram N號房案

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