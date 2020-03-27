東京確診又創新高！宣布「疫情爆發」民眾擔心封城爆搶購潮

日本新型冠狀肺炎疫情日益嚴重，尤其東京的單日新增確診人數已連續四天創新高，26日新增47人，三天累計超過70例。東京都知事小池百合子25日召開緊急記者會表示，當地面臨疫情爆發的重大局面，呼籲民眾周末盡量減少外出。民眾憂心可能封城而出現購物潮，許多商店貨架都被掃空。

禁歐洲21國、伊朗旅客入禁

東京目前累計259人確診，是日本47個都道府縣中最高。日本政府26日宣布，自27日零時開始禁止歐洲21個國家及伊朗旅客入境，包括疫情嚴重的義大利、西班牙、德國等。另外，自印尼、新加坡、泰國等東南亞七個國家，以及以色列、卡達等四個中東國家，共計11國的入境者不分國籍，28日零時起一律在指定場所隔離14天，預計實施至下月底。

小池百合子在緊急記者會上表示：「本周可能發生疫情大爆發的不安增高，現在正面臨重大局面。平日最好在家工作，夜間盡量不要外出。」她拿出寫上「疫情爆發重大局面」標語的看板，呼籲市民要有危機意識。

許多東京居民在歷經一段政府呼籲自我克制期間後，防疫意識稍為鬆懈，尤其隨著櫻花盛開，很多市民到戶外賞櫻。

記者會後，許多市民湧現焦慮心情，衝至超市搶購，生鮮肉品、泡麵、冷凍食品等幾乎被搶購一空。對此，農林水產大臣江藤拓26日說，政府已請食品界備貨，物資充足無虞。

對於網路上傳出「東京封城」可能性增高一事，有年輕男子說：「我就是覺得東京封城是有可能的，所以剛剛才去搶購物品。」他認為現在是賞櫻人潮多季節，更正值日本財會年度更替時，許多人調職、搬家，人潮大移動可能導致疫情擴大。

但一名70多歲老婦人說，「東京封城」可能性不高，因為如果東京封城的話，將對日本經濟造成嚴重打擊，情況會一團亂，後果無法想像。

東奧延期 民眾：快樂期待

受疫情影響，原訂7月24日開幕的東京奧運早前確定延後約一年舉辦。

設於東京車站丸之內廣場的東奧倒數時鐘成了許多民眾前來打卡的景點，有時可看到粉領族結伴來拍照留念。其中有女子表示，快樂期待明年東奧；也有人說，延後約一年是好事，因為選手和民眾都能安心。