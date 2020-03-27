紐西蘭宣布禁足令 沒人消費百業哀號「含淚抗疫」

疫情讓全球經濟陷入泥沼，紐西蘭26日凌晨起全國進入緊急狀態，「禁足令」讓民間消費力大減，百業哀號。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在國會演說中宣布進入全國緊急狀態，並表示：「這是為了維護我們的生活方式而採行的緊急狀態。」

紐西蘭26日進入最高等級警戒，非必要商業活動將暫停。旅居紐西蘭30年、經營旅遊車業的華裔葉姓男子說，這是紐國經濟空前危機，等疫情過後，經濟重建恐還有漫漫長路要走，挑戰不亞於對抗病毒。

紐西蘭人口約480萬，到26日止，當地確診人數283例，無人死亡。紐西蘭上周進入緊急警報第三級，當地時間25日傍晚，全國民眾手機鈴聲大作，自26日凌晨零時全面封鎖，非必要設施、學校、辦公場所等一律關閉，為期一個月。

葉男說，緊急命令發布後，路上幾乎不見人車，警察、軍人上街巡邏，會要求說明出門原因，若無正當性，不會放行。有人說「我要去超市」，警察遂跟著他到超市。葉男說，若無視禁令且規勸不聽，會被罰5000元紐幣（約2977美元），甚至遭囚禁處分。

葉男說，許多人無力負擔高額租金，官方正在研擬紓困方案，包括房客有權利暫停三個月不繳租金，房東不得趕走房客；攤還銀行貸款可緩六個月，但利息須照付。目前尚未底定，細節仍待研究。