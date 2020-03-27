查理染疫 傳梅根禁止哈利返英探視

英國王儲查理新冠肺炎確診，據消息人士透露，身為兒子的哈利憂心忡忡，卻被妻子梅根禁止返國探視父親。英國目前新冠肺炎確診人數超過9500人，死亡達465人。

英國每日郵報報導，消息人士透露，哈利與查理一直都保持聯繫，得知父親染疫後，一家都在加拿大的哈利想馬上返回國英國探視，卻遭到梅根禁止。但也有媒體指出，是查理先叫哈利別舟車勞頓，自己沒事，梅根才這樣說。

71歲的查理目前與妻子卡蜜拉在蘇格蘭進行自我隔離。克萊倫斯宮發出聲明中表示，查理病毒檢測雖呈陽性，但症狀輕微，最近幾天還是像平常一樣，繼續在家工作。查理染疫促成早已很久不說話的威廉哈利兄弟破冰，兩人加上英女王經常通話，討論查理病情，或許是查理染疫唯一令人欣慰的消息。

據報導，梅根說，哈利和父親查理連絡後感到沮喪，而夫妻倆都想為此事出力幫忙。哈利最後一次和查理一起公開露面，是3月9日在倫敦西敏寺出席王室年度盛事國協日慶典時。

梅根、哈利目前與兒子亞契定居加拿大溫哥華的豪宅，針對疫情她採取嚴格的防範措施，除了嚴格要求員工遵守衛生規定外，還要求戴乳膠手套。另據消息人士透露，梅根打算領養一隻黑色拉布拉多獵犬，以減輕當地動物收容所的壓力，並力促身邊的朋友也這麼做。