齊心抗疫！新加坡政治職務者 帶頭減薪3個月

全球受新冠疫情肆虐之際，各國經濟發展都受阻，並計畫推出各相關政策應對。新加坡副總理兼財政部長王瑞杰26日就發表追加預算案聲明，宣布新加坡所有擔任政治職務者，將帶頭減薪三個月。

星國政府早前已宣布，所有擔任政治職務者將減薪一個月。王瑞杰透露，為了表示團結，部長和次長將增加減薪幅度，總統、國會議長以及副議長，也都將減薪三個月。

王瑞杰2月28日為新財年政府財政政策辯論總結時，作出政府減薪的意外宣布。除了部長和總統減薪外，所有國會議員也將減少一個月的津貼，高級公務員則減薪半個月，以實際行動展現與民共患難對抗新冠肺炎的決心。

新加坡聯合早報指出，這並不是星國政府首次在國家遇危機時帶頭減薪，過去至少有三次類似的例子。1998年以來，星國政府曾四次宣布部長減薪，其中有三次是危機時期的措施。

此外，星國政府也將推出自雇人士收入補貼計畫，直接給予現金援助，協助自雇者渡過疫情難關。

符合條件的自雇者在九個月內，每月可領取1000新元（約697美元）。星國政府將撥款12億新元（約8.37億美元）給這項計畫。王瑞杰說，政府預計能觸及多數依靠自謀生計，並且經濟能力和家庭支持較少的自雇者。