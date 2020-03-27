「鱷魚先生」女兒趕在澳洲婚禮限縮令前完婚 民眾怒了

新冠肺炎疫情延燒，就在澳洲實施限縮婚禮規模的新措施生效前，已故「鱷魚先生」爾溫的女兒賓蒂．爾溫（Bindi Irwin）25日卻在家族的「澳洲動物園」舉行婚禮，引發網友批評。

路透報導，為擴大防疫，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）已宣布從25日午夜起，限制婚禮規模為5人，包括新郎新娘、儀式主持人及2位見證人。

莫里森宣布這項新措施還不到24小時，就傳出賓蒂在位於昆士蘭州的「澳洲動物園」結婚消息。賓蒂正式發文前，媒體上已看得到她的婚禮照片，憤怒的觀眾批評賓蒂此舉是不良示範。

賓蒂當晚透過社群媒體發布一張婚禮照片並發文表示：「我們辦了一場小型婚禮，我嫁給了我最好的朋友。」她表示為了這天已計畫了將近一年，不過最後被迫改變計畫，未邀請賓客參加婚禮，「這個決定並不容易，但為了保護每一個人，這樣做是很重要的。」然而民眾並不領情。

賓蒂丈夫鮑爾（Chandler Powell）稍晚在社群媒體發文表示，6年前他與賓蒂在「澳洲動物園」相識，這也是他現在工作的地方。鮑爾說：「經過近一年的規畫後，我們更改所有計畫才能在我們的家，也就是澳洲動物園，舉行安全、小型的私人婚禮。」

賓蒂的父親爾溫（Steve Irwin）是澳洲電視名人與環保人士，並被譽為「鱷魚先生」。2006年，他在昆士蘭省大堡礁拍攝時，遭巨型魟魚刺中心臟過世。

2015年，當時17歲的賓蒂贏得美國真人實境秀「與星共舞」（Dancing with the Stars）冠軍。