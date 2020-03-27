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德國「小提琴女神」 新冠肺炎確診居家隔離
樂壇公認的德國「小提琴女神」安-蘇菲．慕特（Anne-Sophie Mutter）26日透過社群媒體表示，她已確診感染新冠肺炎。
她說：「我已確診感染COVID-19，我正在家隔離。」慕特20日曾上傳她戴口罩、穿著輕便居家服演奏巴哈「聖母頌」的影片，她把這支曲子獻給防疫第一線的醫護人員，並呼籲民眾待在家裡，保持耐心，因為唯有團結一致，才能把疫禍損害降到最低。
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