德國「小提琴女神」 新冠肺炎確診居家隔離

司法部26日寫下美國司法新章，起訴委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)領導販毒集團，密謀走私古柯鹼至美國；起訴一國總統是極不尋常的事，此舉雖然象徵意義大過實質，但勢必升高美國和委內瑞拉之間的緊張關係。

2020-03-27 12:35