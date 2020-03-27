罕見！涉密謀運毒 美起訴委內瑞拉總統

司法部26日寫下美國司法新章，起訴委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)領導販毒集團，密謀走私古柯鹼至美國；起訴一國總統是極不尋常的事，此舉雖然象徵意義大過實質，但勢必升高美國和委內瑞拉之間的緊張關係。

紐約曼哈頓聯邦檢察官波爾曼(Geofferey Berman)也說，國務院已經懸賞1500萬美元，鼓勵民眾提供或讓馬杜洛定罪及就逮的情報。

司法部長巴維理率同緝毒署官員及曼哈頓和邁阿密最高聯邦檢察官舉行記者會，宣布起訴2018年在爭議中贏得選舉的馬杜洛；川普政府曾數度呼籲馬杜洛自行下台未果。

馬杜洛反斥說，美國和哥倫比亞合謀要讓委國「充滿暴力」，誓言抗爭到底，絕不退讓。

美國早就不承認馬杜洛為委國總統，哥倫比亞也和美國一樣，承認反對派領袖瓜伊多為委國總統。瓜伊多2019年元月宣布就任總統，但無法逼迫馬杜洛下台，因此委國總統鬧雙胞。

和馬杜洛一起遭到美國起訴的還有一些委國政府和情報高官，以及哥倫比亞最大的叛亂團體「革命武裝部隊」的領導人；後者靠走私古柯鹼的黑錢生存。

巴維理說，美國也起訴委內瑞拉的首席法官，罪名是洗錢；該國國防部長遭起訴的罪名則是走私毒品。這些罪行分別在四份起訴書中列舉，其中紐約法院將審理兩項起訴，邁阿密和華府法院各審理一項。

根據曼哈頓法院提供的起訴內容，被告在馬杜洛等人獲得總統等職權之前，領導販毒集團，擁有機關槍，也試圖購買機槍，涉嫌以恐怖暴力手法走私古柯鹼到美國。

起訴書指出，馬杜洛上台前創立、領導「太陽幫」(Cartel de Los Soles)，和幫派其他領導人靠走私賺錢自肥，擴充實力，把毒品當武器，密謀用毒品「淹沒」美國，讓美國人上癮；為達此目的，該集團「盡量走私毒品到美國。」

川普總統在上個月的國情咨文演說中，稱馬杜洛為「非法的統治者，殘害自己人民的暴君」，誓言「粉碎、打破馬杜洛的暴政。」