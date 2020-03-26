菲律賓要求Netflix降低位元速率 以免占用頻寬
日經新聞報導，菲律賓政府已要求Netflix在為時一個月封城期間，降低其串流的位元速率，以減緩網路壅塞的狀況。
自上周起，將近6,000萬名菲律賓人已居家不得外出，以配合「強化社區防疫」的措施，使許多人轉向社群媒體和線上串流服務來消磨在家的時間。
在菲國總統杜特蒂下令政府部門與私人企業實施在家工作計畫後，預料對網路用量的需求將增加。
菲律賓國家通訊委員會（NTC）25日發布聲明：「在防疫隔離期間訂閱需求的帶動下，可能導致網路流量過載，這個措施將有助於釋出頻寬。」
委員會說Netflix已承諾會合作，並補充說Netflix已發展出一種方式，既可以減少25%的網路流量，又不會犧牲影片畫質，以響應歐洲和印度的措施。
Netflix在菲律賓日益受到歡迎，播映的近期熱播韓劇如「愛的迫降」還贏得一些名人的青睞，包括總統女兒薩拉（Sara Duterte）、該國最大電信業者PLDT董事長兼執行長潘吉里納（Manuel Pangilinan）等人。
PLDT先前表示，數位營收成長，有一部分受惠於Netflix訂閱數增加。
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