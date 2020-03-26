快訊

戰後厭世虛無？性慾與感官至上的日本文學

菲律賓要求Netflix降低位元速率 以免占用頻寬

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
防疫期間，許多人在家使用串流影音服務。路透
防疫期間，許多人在家使用串流影音服務。路透

日經新聞報導，菲律賓政府已要求Netflix在為時一個月封城期間，降低其串流的位元速率，以減緩網路壅塞的狀況。

自上周起，將近6,000萬名菲律賓人已居家不得外出，以配合「強化社區防疫」的措施，使許多人轉向社群媒體和線上串流服務來消磨在家的時間。

在菲國總統杜特蒂下令政府部門與私人企業實施在家工作計畫後，預料對網路用量的需求將增加。

菲律賓國家通訊委員會（NTC）25日發布聲明：「在防疫隔離期間訂閱需求的帶動下，可能導致網路流量過載，這個措施將有助於釋出頻寬。」

委員會說Netflix已承諾會合作，並補充說Netflix已發展出一種方式，既可以減少25%的網路流量，又不會犧牲影片畫質，以響應歐洲和印度的措施。

Netflix在菲律賓日益受到歡迎，播映的近期熱播韓劇如「愛的迫降」還贏得一些名人的青睞，包括總統女兒薩拉（Sara Duterte）、該國最大電信業者PLDT董事長兼執行長潘吉里納（Manuel Pangilinan）等人。

PLDT先前表示，數位營收成長，有一部分受惠於Netflix訂閱數增加。

菲律賓 在家工作 杜特蒂

延伸閱讀

菲律賓參議員隔離期間趴趴走 確診後成全民公敵

新冠肺炎居家防疫 美國電視收視率飆高

菲律賓9醫生染新冠肺炎病逝 醫院不堪重負

體育賽事暫停中國經濟衰退 重創菲律賓博弈業

相關新聞

聯合國安理會久未開會 傳中國又取消26日會議

聯合國安全理事會自12日起就沒再開過會，外交消息人士昨天透露，擔任輪值主席的中國已取消原定今天在紐約召開的安理會會議。隨...

有夠不孝! 傳梅根禁止哈利返國探視染疫的父親查理

英國王儲查理確診新冠肺炎，馬上傳出兒媳婦梅根不准哈利返國探視父親，有夠不孝！

英國祭重罰 故意對警察和急救人員咳嗽就抓去關2年

路透報導，英國檢察總長希爾26日表示，任何聲稱感染新冠病毒者蓄意對警方和其他急救人員咳嗽，將面臨監禁2年的刑罰。

在芬蘭鼓吹「中國統一台灣」 華裔市議員遭議會黨團開除

芬蘭中間偏右國家聯合黨萬塔市（Vantaa）市議會黨團已表決通過將華裔市議員陳燕妮逐出黨團，因為她在與北京政府關係密切的...

教宗籲全球為疫情禱告 透過臉書直播

同為肢體！世界各地基督徒團結為疫情禱告！教宗方濟各昨日（25）在梵諦岡與世界各地的基督徒為這次新冠肺炎疫情禱告，他不僅為了已經受到感染的民眾康復禱告，也為抗疫人員及相關單位的努力有成果來禱告...

新加坡所有擔任政治職務者減薪三個月 表達抗疫決心

新加坡所有擔任政治職務者將帶頭減薪三個月！聯合早報報導，新加坡副總理兼財政部長王瑞杰今天發表追加預算案聲明，宣布這項消息...

新加坡政府補助自雇者每月2萬元抗疫 將發9個月

為了擴大對自僱者的幫助，新加坡政府將推出自僱人士收入補貼計畫，直接給予現金援助，協助他們渡過疫情難關。

俄趁疫情封鎖頓巴斯 遭歐盟等撻伐

只顧打仗不管防疫？俄羅斯最近阻擋醫療人員進入烏克蘭東南部的頓巴斯惹議。頓巴斯地區深陷政府軍與俄羅斯勢力的戰火，導致防疫資訊不透明、醫療資源缺乏，歐盟等組織都發出聲明呼籲...

籌募新冠肺炎救濟基金 馬來西亞內閣減薪2個月

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天宣布，所有內閣成員一律減薪2個月，並將減薪金額捐給新冠肺炎救濟...

影／維珍澳洲航空停飛 空服員最後廣播哽咽道別

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球各大行業，其中受創最嚴重的莫過於航空業。維珍澳洲航空（Virgin Austra...

南韓「N號房」性虐案 受害人現身盼「主謀在獄中被關到死」

南韓爆發脅迫女性拍攝性剝削影片並在網路聊天室販賣的「N號房」案件，主嫌趙主彬（音譯）25日現身向被害者道歉，並稱「感謝」這些受害者「幫我中止了這種無法停止的惡魔生活」，疑似試圖洗白想減輕判刑。引起其中一名受害女子不滿...

亞桑傑保釋遭拒 律師憂感染新冠

將被英國引渡至美國受審的維基解密創辦人亞桑傑，25日提出保釋的申請遭法院駁回！亞桑傑的律師表示，亞桑傑的健康狀況不佳，若在獄中被傳染新冠肺炎，恐怕凶多吉少。法官巴拉伊特則指出，根據亞桑傑過去的行為，可以合理相信他會潛逃以躲避引渡。

熱門新聞

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

韓女驚揭男友是「N號房」群組會員 爆粗口大罵堅決分手

在芬蘭鼓吹「中國統一台灣」 華裔市議員遭議會黨團開除

美賓州婦女對超市食品狂咳！商家被迫扔商品 損失逾百萬

因股市大跌沮喪？瞧巴菲特持股慘況也許好過些

川普讓步？考慮緩徵進口關稅90天救經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。