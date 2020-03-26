有夠不孝! 傳梅根禁止哈利返國探視染疫的父親查理

英國王儲查理確診新冠肺炎，馬上傳出兒媳婦梅根不准哈利返國探視父親，有夠不孝！

媒體報導，哈利與查理一直都保持聯繫，得知父親染疫後，一家都在加拿大的哈利想馬上返回國英國探視，卻遭到梅根禁止。但也有媒體指出，是查理先叫哈利別舟車勞頓，自己沒事，梅根才這樣說。

查理染疫的一個意想不到的正面發展，竟是促成早已很久不說話的威廉哈利兄弟破冰，討論父親病情。這或許是查理染疫唯一令人欣慰的消息。