聽新聞
test
0:00 / 0:00
英國祭重罰 故意對警察和急救人員咳嗽就抓去關2年
路透報導，英國檢察總長希爾26日表示，任何聲稱感染新冠病毒者蓄意對警方和其他急救人員咳嗽，將面臨監禁2年的刑罰。
希爾表示，近期有報導稱，人們故意對警方、醫護人員和商店店員咳嗽，這些人可能面臨「普通襲擊罪」（common assault）的指控。「社會團結起來應對新冠肺炎疫情時，急救人員比以往任何時候都重要。因此，我對聲稱感染新冠肺炎者蓄意對警方和急救人員咳嗽的報導感到震驚。讓我清楚知道：這是種犯罪，必須制止。」
英國皇家檢察署表示，一名45歲男子25日稱自己感染新冠肺炎，並對倫敦警官和一名急救人員咳嗽，隨後以襲擊警官和急救人員的罪名被逮捕。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言