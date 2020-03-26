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英國祭重罰 故意對警察和急救人員咳嗽就抓去關2年

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
在英國倫敦街頭巡邏的警察。（美聯社）
在英國倫敦街頭巡邏的警察。（美聯社）

路透報導，英國檢察總長希爾26日表示，任何聲稱感染新冠病毒者蓄意對警方和其他急救人員咳嗽，將面臨監禁2年的刑罰。

希爾表示，近期有報導稱，人們故意對警方、醫護人員和商店店員咳嗽，這些人可能面臨「普通襲擊罪」（common assault）的指控。「社會團結起來應對新冠肺炎疫情時，急救人員比以往任何時候都重要。因此，我對聲稱感染新冠肺炎者蓄意對警方和急救人員咳嗽的報導感到震驚。讓我清楚知道：這是種犯罪，必須制止。」

英國皇家檢察署表示，一名45歲男子25日稱自己感染新冠肺炎，並對倫敦警官和一名急救人員咳嗽，隨後以襲擊警官和急救人員的罪名被逮捕。

新冠肺炎 咳嗽 英國

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