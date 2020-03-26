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教宗籲全球為疫情禱告 透過臉書直播

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
教宗方濟各將為全世界各地民眾祝福。(Photo by Chad Davis on Flicker under Creative Commons license)
教宗方濟各將為全世界各地民眾祝福。(Photo by Chad Davis on Flicker under Creative Commons license)

同為肢體！世界各地基督徒團結為疫情禱告！教宗方濟各昨日（25）在梵諦岡與世界各地的基督徒為這次新冠肺炎疫情禱告，他不僅為了已經受到感染的民眾康復禱告，也為抗疫人員及相關單位的努力有成果來禱告。方濟各的禱告也透過梵諦岡新聞臉書進行直播。

據《今日美國報》報導，教宗是單獨在梵諦岡圖書館內透過《主禱文》為這次疫情禱告，他表示，「身為相信的孩子，我們向天父求助。現在我們希望為人類祈求上帝的憐憫，因為我們在這次冠狀病毒大流行遭受巨大考驗。我們基督徒一起來做，各教會、社區、傳統、年齡、語言和國家的基督徒都一樣。」

據《紐約郵報》報導，教宗在上週日也表示，他在本週五將會發表一般在聖誕節與復活節發表的《致全城與全球文告》，呼籲全世界一起為疫情禱告，「我邀請每個人透過交流在精神上一起參與。」

據《福斯新聞》報導，美國天主教會也透過普世教會協會與歐洲教會會議邀請各地教會參與這次禱告。芝加哥大主教庫皮契表示，「就像使徒保羅寫的，一個肢體受苦，我們全都受苦。讓我們因此透過身為基督的身體一起來禱告。」

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教宗 方濟各 新冠肺炎

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