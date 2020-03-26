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新冠疫情延燒 美資安公司：中國駭客間諜活動劇增
美國網路安全公司火眼（FireEye）今天表示，他們發現疑似中國駭客團體，從今年1月下旬開始發動新一波網路間諜行動，當時新冠肺炎疫情剛開始從中國往外擴散至全球。
路透社報導，火眼在報告中表示，從1月20日開始，被稱為「APT41」的駭客團體，開始大舉對火眼的75個客戶下手，這些客戶從製造商、媒體業者到醫療保健機構和非營利組織都有。
火眼安全架構師葛萊爾（Christopher Glyer）說，間諜活動劇增有「多種可能解釋因素」，他指出，華府與北京在貿易方面仍存在長期且加劇的緊張關係，近期又爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）摩擦，去年底爆發的新冠肺炎迄今已造成全球超過2萬人喪命。
報告提到，這是「近年來我們觀察到的中國網路間諜最廣泛活動之一」。
火眼拒絕透露受影響客戶名單，中國外交部並未直接回應火眼指控，但發出聲明表示中國才是「網路犯罪和網路攻擊的受害者」。美國國家情報總監辦公室（ODNI）拒絕置評。
火眼在報告中表示，APT41利用最近披露的思科系統（Cisco Systems Inc.）、思傑系統（Citrix）和其他公司的軟體瑕疵，入侵美國、加拿大、英國、墨西哥、沙烏地阿拉伯、新加坡以及其他超過12個國家境內的數十個企業網路。
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