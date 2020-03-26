快訊

政大54名師生居家檢疫 校長寫公開信呼籲冷靜以對

英人花蓮隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情延燒 美資安公司：中國駭客間諜活動劇增

中央社 / 華盛頓25日綜合外電報導
美國網路安全公司火眼（FireEye）今天表示，他們發現疑似中國駭客團體，從今年1月下旬開始發動新一波網路間諜行動，當時新冠肺炎疫情剛開始從中國往外擴散至全球。示意圖／Ingimage
美國網路安全公司火眼（FireEye）今天表示，他們發現疑似中國駭客團體，從今年1月下旬開始發動新一波網路間諜行動，當時新冠肺炎疫情剛開始從中國往外擴散至全球。示意圖／Ingimage

美國網路安全公司火眼（FireEye）今天表示，他們發現疑似中國駭客團體，從今年1月下旬開始發動新一波網路間諜行動，當時新冠肺炎疫情剛開始從中國往外擴散至全球。

路透社報導，火眼在報告中表示，從1月20日開始，被稱為「APT41」的駭客團體，開始大舉對火眼的75個客戶下手，這些客戶從製造商、媒體業者到醫療保健機構和非營利組織都有。

火眼安全架構師葛萊爾（Christopher Glyer）說，間諜活動劇增有「多種可能解釋因素」，他指出，華府與北京在貿易方面仍存在長期且加劇的緊張關係，近期又爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）摩擦，去年底爆發的新冠肺炎迄今已造成全球超過2萬人喪命。

報告提到，這是「近年來我們觀察到的中國網路間諜最廣泛活動之一」。

火眼拒絕透露受影響客戶名單，中國外交部並未直接回應火眼指控，但發出聲明表示中國才是「網路犯罪和網路攻擊的受害者」。美國國家情報總監辦公室（ODNI）拒絕置評。

火眼在報告中表示，APT41利用最近披露的思科系統（Cisco Systems Inc.）、思傑系統（Citrix）和其他公司的軟體瑕疵，入侵美國、加拿大、英國、墨西哥、沙烏地阿拉伯、新加坡以及其他超過12個國家境內的數十個企業網路。

間諜 駭客 新冠肺炎

延伸閱讀

新冠肺炎疫情導致關閉 世界最古老倫敦動物園尋求捐贈

驗血即知是否免疫 美積極生產新冠肺炎檢測工具

駭客趁新冠肺炎疫情作亂 400網安高手組聯盟對抗

疫情帶動遠距視訊軟體夯 資安防範有3大撇步

相關新聞

教宗籲全球為疫情禱告 透過臉書直播

同為肢體！世界各地基督徒團結為疫情禱告！教宗方濟各昨日（25）在梵諦岡與世界各地的基督徒為這次新冠肺炎疫情禱告，他不僅為了已經受到感染的民眾康復禱告，也為抗疫人員及相關單位的努力有成果來禱告...

新加坡所有擔任政治職務者減薪三個月 表達抗疫決心

新加坡所有擔任政治職務者將帶頭減薪三個月！聯合早報報導，新加坡副總理兼財政部長王瑞杰今天發表追加預算案聲明，宣布這項消息...

新冠疫情延燒 美資安公司：中國駭客間諜活動劇增

美國網路安全公司火眼（FireEye）今天表示，他們發現疑似中國駭客團體，從今年1月下旬開始發動新一波網路間諜行動，當時...

新加坡政府補助自雇者每月2萬元抗疫 將發9個月

為了擴大對自僱者的幫助，新加坡政府將推出自僱人士收入補貼計畫，直接給予現金援助，協助他們渡過疫情難關。

俄趁疫情封鎖頓巴斯 遭歐盟等撻伐

只顧打仗不管防疫？俄羅斯最近阻擋醫療人員進入烏克蘭東南部的頓巴斯惹議。頓巴斯地區深陷政府軍與俄羅斯勢力的戰火，導致防疫資訊不透明、醫療資源缺乏，歐盟等組織都發出聲明呼籲...

籌募新冠肺炎救濟基金 馬來西亞內閣減薪2個月

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天宣布，所有內閣成員一律減薪2個月，並將減薪金額捐給新冠肺炎救濟...

影／維珍澳洲航空停飛 空服員最後廣播哽咽道別

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球各大行業，其中受創最嚴重的莫過於航空業。維珍澳洲航空（Virgin Austra...

南韓「N號房」性虐案 受害人現身盼「主謀在獄中被關到死」

南韓爆發脅迫女性拍攝性剝削影片並在網路聊天室販賣的「N號房」案件，主嫌趙主彬（音譯）25日現身向被害者道歉，並稱「感謝」這些受害者「幫我中止了這種無法停止的惡魔生活」，疑似試圖洗白想減輕判刑。引起其中一名受害女子不滿...

亞桑傑保釋遭拒 律師憂感染新冠

將被英國引渡至美國受審的維基解密創辦人亞桑傑，25日提出保釋的申請遭法院駁回！亞桑傑的律師表示，亞桑傑的健康狀況不佳，若在獄中被傳染新冠肺炎，恐怕凶多吉少。法官巴拉伊特則指出，根據亞桑傑過去的行為，可以合理相信他會潛逃以躲避引渡。

修憲公投延後 普亭任期延長再緩緩

俄羅斯總統普亭25日表示，基於新冠肺炎疫情威脅，4月22日的修憲公投延後，但未公布新時程。修憲公投如果通過，普亭可執政到2036年，屆時他已經高齡83歲。

印度全國封鎖 貧窮日薪工擬步行150公里返鄉

為控管新冠肺炎疫情，印度總理莫迪宣布全國封鎖後，日薪工人邦提在沒有錢沒有食物下，只能帶著一家人計畫用兩天步行150公里，...

N號房裡傳有知名女藝人「奴隸」主嫌稱性虐片早上傳

震驚南韓社會的N號房事件已進入調查階段，韓媒報導，主嫌趙周彬在接受調查時坦承，受虐的女性當中有知名女藝人，有關她的不堪影片也早已上傳，會員必須繳交至少150萬韓元(約3.6萬元新台幣)，才能觀看到影片。

熱門新聞

「要一起性侵她嗎」N號房誘騙少女 受害者淚揭邪惡陷阱

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

這款「馬賽克浴巾」很搞怪 圍在身上遐想無限

每天都穿同樣衣服兩個月 女大生曝驚人收穫

硬漢變天線寶寶？ 普亭一張視察醫院照被玩壞了

美國堅持稱「武漢病毒」 6國齊聲反對：毀掉世界秩序

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。