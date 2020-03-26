新加坡政府補助自雇者每月2萬元抗疫 將發9個月

將被英國引渡至美國受審的維基解密創辦人亞桑傑，25日提出保釋的申請遭法院駁回！亞桑傑的律師表示，亞桑傑的健康狀況不佳，若在獄中被傳染新冠肺炎，恐怕凶多吉少。法官巴拉伊特則指出，根據亞桑傑過去的行為，可以合理相信他會潛逃以躲避引渡。

2020-03-26 15:02