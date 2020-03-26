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新加坡政府補助自雇者每月2萬元抗疫 將發9個月
為了擴大對自僱者的幫助，新加坡政府將推出自僱人士收入補貼計畫，直接給予現金援助，協助他們渡過疫情難關。
符合條件的自僱者在九個月內，每月可領取1000新元（約台幣21,000元）。星國政府將撥款12億新元（約台幣252億元）給這項計畫。
副總理兼財政部長王瑞杰說，政府預計能觸及多數依靠自謀生計，並且經濟能力和家庭支持較少的自僱者。人力部稍後會公佈更多詳情。
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