俄趁疫情封鎖頓巴斯 遭歐盟等撻伐

只顧打仗不管防疫？俄羅斯最近阻擋醫療人員進入烏克蘭東南部的頓巴斯惹議。頓巴斯地區深陷政府軍與俄羅斯勢力的戰火，導致防疫資訊不透明、醫療資源缺乏，歐盟等組織都發出聲明呼籲，「俄羅斯有義務保護各國際組織及醫療團隊，讓他們進入頓巴斯區域進行醫療部署及觀察疫情。」

趁疫情佔領頓巴斯

根據《歐洲動態》報導，國際紅十字會、數個非政府組織試圖進入深陷戰火的頓巴斯地區進行防疫工作，卻被俄羅斯軍事單位阻擋，對此歐盟表達強烈譴責。

「俄羅斯並不擁有頓巴斯所有區域。」烏克蘭邊境防衛隊表示，日前有29位頓巴斯永久居民遭到俄羅斯軍隊無故驅逐，歐盟執委會發言人史塔諾也譴責表示：「俄羅斯全面佔領頓巴斯地區並無正當性，更不該阻擋各國際組織進行人道救援，此舉已嚴重危害當地居民的生命安全。」

實質上受烏克蘭管轄的頓巴斯區域，有大量人民為親俄派，頓涅茨克及盧干斯克2座城市更是單方面宣佈成立新國家，俄羅斯支持的親俄勢力與烏克蘭政府軍因此交戰。雙方軍隊從2014年起在烏克蘭東南部的頓巴斯發生武裝衝突至今，死亡人數已超過1萬3000名。

疫情資訊不透明

據《薩克森新聞》報導，歐盟日前發出聲明呼籲，「俄羅斯有義務保護各國際組織及醫療團隊進入頓巴斯地區實施醫療部署，尤其是在疫情延燒的現在。」

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