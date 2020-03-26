影／維珍澳洲航空停飛 空服員最後廣播哽咽道別

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球各大行業，其中受創最嚴重的莫過於航空業。維珍澳洲航空（Virgin Australia Airlines）宣布僅保留必要服務的航班，其他近8千名員工停工。25日一名空服員在飛完最後一趟航程後，哽咽向乘客道別。

維珍澳洲班機25日飛抵紐西蘭，這位名叫凱西的空服員藉例行廣播向乘客和組員道別，其間數度哽咽。她說：「身為機組人員，我們一直都以天空為家。感覺很不真實，這是我們最後一次降落回到地球表面。」

她感謝乘客支持，表示「有你們在，我們工作才能樂在其中」；她也對機組員說「苦日子不會持續太久，堅強的人會撐下來，我們全都在一條船上」。講完後，機上人員也對她報以掌聲。

維珍澳洲航空繼宣布暫停所有國際航班後，25日再宣布將削減9成國內航班，包括旗下澳洲虎航（Tigerair Australia），僅保留用於關鍵貨運物流等基本服務的航班，預計停飛至6月中旬。紐西蘭人員基地和虎航墨爾本飛行員基地也都將關閉，估計近8千名員工被迫停工，至少持續至5月底。