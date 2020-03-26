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南韓「N號房」性虐案 受害人現身盼「主謀在獄中被關到死」

世界日報 / 編譯中心／綜合26日電
南韓爆發脅迫女性拍攝性剝削影片並在網路聊天室販賣的「N號房」案件，主嫌趙主彬（音譯）25日現身向被害者道歉。 法新社
南韓爆發脅迫女性拍攝性剝削影片並在網路聊天室販賣的「N號房」案件，主嫌趙主彬（音譯）25日現身向被害者道歉。 法新社

南韓爆發脅迫女性拍攝性剝削影片並在網路聊天室販賣的「N號房」案件，主嫌趙主彬（音譯）25日現身向被害者道歉，並稱「感謝」這些受害者「幫我中止了這種無法停止的惡魔生活」，疑似試圖洗白想減輕判刑。引起其中一名受害女子不滿，現身接受韓媒訪問，痛批：「我希望他在監獄裡被關到死，因為根本無法確定他出獄後會反省自己的犯行。」

韓聯社報導，警方考量趙嫌犯行重大及公眾利益等因素，決定公開嫌犯身分及長相。趙主彬25日在警方護送下戴著護頸現身，頭上貼著紗布，面無表情。

74女受害 主嫌女友也在內

24歲的趙主彬涉嫌以介紹工作等藉口誘騙女性，取得受害者暴露照片後，再以不法管道取得他們的個資，並脅迫受害女性拍攝性虐待影片，在通訊軟體Telegram的匿名聊天室中流通販賣並招攬會員付費觀看，日前遭警方逮捕。受害女性至少74人，其中16人未成年。

此外，南韓警方調查時發現，包括主嫌趙主彬的女友，也是74名受害者之一。趙主彬將女友被性虐的影片同樣放在網路上，供人付費觀賞。這名自稱是趙主彬女友的20多歲女性，稱自己是第一位N號房的受害者，但調查顯示，該名女子也可能是N號房的犯罪成員之一，全案一切仍在徹查中。

趙主彬表示，「我要向孫石熙社長、尹壯鉉市長、金雄等因我受害的所有人謝罪。他們幫我中止了這一切無法停止的惡魔生活，謝謝」。

在押期間發燒確認非新冠肺炎

南韓警方說，趙主彬在押期間因用頭撞擊洗手台並以原子筆刺額頭自殘，受傷影響到頸部，因此戴著頸椎固定器現身。他在押期間還發燒，檢驗後確認未感染新冠肺炎。

趙主彬發言中向南韓JTBC電視台社長兼知名主播孫石熙、光州前市長尹壯炫及記者金雄道歉，引發關注。韓聯社報導，這三人與「Ｎ號房」案件無關，而是趙主彬另外犯下的恐嚇取財案。

南韓 新冠肺炎 N號房案

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