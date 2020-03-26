亞桑傑保釋遭拒 律師憂感染新冠

將被英國引渡至美國受審的維基解密創辦人亞桑傑，25日提出保釋的申請遭法院駁回！亞桑傑的律師表示，亞桑傑的健康狀況不佳，若在獄中被傳染新冠肺炎，恐怕凶多吉少。法官巴拉伊特則指出，根據亞桑傑過去的行為，可以合理相信他會潛逃以躲避引渡。

根據《路透社》和《衛報》報導，2019年4月遭英國警方逮捕的亞桑傑，正面臨引渡至美國的法律程序，25日在西敏寺的裁判法院（英國最初級的刑事法院）由律師費茲傑羅替他提出保釋的申請。

費茲傑羅指出，亞桑傑在英國的厄瓜多大使館接受政治庇護的7年中，曾患有4種呼吸道感染，且有心臟和骨質疏鬆的問題，若是在貝爾馬什監獄中不幸感染新冠病毒（目前已有100名獄卒正在自我隔離），恐怕凶多吉少，他也強調亞桑傑沒有潛逃的可能。

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