快訊

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

N號房裡傳有知名女藝人「奴隸」主嫌稱性虐片早上傳

聯合新聞網 / 綜合報導
N號房事件主嫌趙周彬接受調查時坦承，受虐女性中有知名女藝人，有關她的不堪影片也早已上傳。美聯社
N號房事件主嫌趙周彬接受調查時坦承，受虐女性中有知名女藝人，有關她的不堪影片也早已上傳。美聯社

震驚南韓社會的N號房事件已進入調查階段，韓媒報導，主嫌趙周彬在接受調查時坦承，受虐的女性當中有知名女藝人，有關她的不堪影片也早已上傳，會員必須繳交至少150萬韓元(約3.6萬元新台幣)，才能觀看到影片。

根據《首爾新聞》報導，南韓警方表示，問及「目前奴隸制中有偶像嗎？」趙周彬供稱「有名人奴隸」，且觀賞影片的會員，須付高額會員費用才能觀看。當付費的會員質疑其是否為名人的影片時，趙周彬會對成員試圖發布個人資訊，例如居民登記號和名人的住所地址來贏得信任。

趙周彬供稱，約有10位名人在N號房性剝削的名單裡。韓媒稱，趙周彬涉嫌利用一名十餘歲的女歌手弱點，威脅其父母身份不明，強迫她變成性奴隸。趙說他還有知名女團成員的預登場影片。全案有待釐清中。

N號房案

延伸閱讀

N號房74名受害女性 驚見主嫌女友也在內

恐怖行徑不只一樁！N號房主謀接下買凶案欲殺害女童

N號房案主嫌發燒送醫急驗新冠肺炎 韓警廳封層禁出入

「N號房」會員鬼扯手滑才加入 南韓網站「註銷Telegram」登熱搜

相關新聞

N號房裡傳有知名女藝人「奴隸」主嫌稱性虐片早上傳

震驚南韓社會的N號房事件已進入調查階段，韓媒報導，主嫌趙周彬在接受調查時坦承，受虐的女性當中有知名女藝人，有關她的不堪影片也早已上傳，會員必須繳交至少150萬韓元(約3.6萬元新台幣)，才能觀看到影片。

南韓疫情趨緩 文在寅支持率16個月來新高

韓國民意調查機構Realmeter今天發布調查，總統文在寅支持度回升至5成以上，以52.5%創16個月以來新高，主因20...

韓女驚揭男友是「N號房」群組會員 爆粗口大罵堅決分手

韓國「N號房」性虐待案件轟動全國，至少涉及74名受害女性被迫拍攝性虐影片，再上傳到Telegram群組給「付費會員」觀看，當中曾觀看影片的用戶則多達26萬，民眾紛紛聯署請願要求公開這批「共犯」的資料，如果身邊人是其中之一，你會如何面對？有韓國女網友在社交網站表示，在一句試探的話下，發現交往半年多的男友竟然是「N號房」會員，令她氣憤又傷痛，為喜歡過這種人而無語，「沒有任何留戀的分手」。

清真寺血案槍手認罪 紐西蘭首位定罪恐怖分子

被控於去年3月15日殺害51人的紐西蘭基督城清真寺血案槍手，今天向法院認罪，成為紐西蘭第一位被定罪的恐怖分子

不信任動議通過 科索沃政府上任不足兩月倒台

科索沃國會今天通過對政府的不信任動議，讓這個不穩定的民主國家在應付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情...

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

一些年輕人喜歡去傳聞中的鬼屋探險，1996年兩名19歲日本少女曾到富山縣魚津市的「坪野礦泉（坪野鉱泉）」廢棄旅館試膽，該處為日本百大知名靈異景點之一，可怕的是她們探險之後離奇失蹤。直至本月事件有突破性發展，警方在距離旅館數十公里外的臨海公園海域發現2具人骨，並打撈出當時二人開的車，推斷她們回程時，車輛突然向前衝導致墜海死亡。

韓國「N號房」成犯罪溫床 網路時代新型態的性犯罪威脅

韓國最近爆出涉及人數恐怕將會高達26萬人的網路性犯罪事件「N號房」，連韓國總統文在寅也被驚動，於3月23日承諾將會交代警方撤查，並會對至少74人的受害者提供醫療和其他服務。

新冠病毒威脅 澳大利亞要求中國釋放「間諜」楊恆均

周三(3月25日)，澳大利亞政府強烈反對中國當局以間諜罪起訴澳籍作家楊恆均，認為他正經歷著新冠病毒感染風險，要求予以立即釋放。 一年前，華裔澳大利亞籍作家楊軍（筆名楊恆均）從美國返回中國後被捕。

遭控51個謀殺罪！紐西蘭清真寺血案槍手向法院認罪

被指於去年3月15日殺害51人的紐西蘭清真寺血案槍手塔倫，今天向法院認罪

東奧延期 打亂安倍四連任布局

日本首相安倍晉三於廿四日與國際奧會主席巴赫電話會談，就受武漢肺炎疫情全球延燒影響、預定七月廿四日開幕的東京奧運延期約一年舉辦達成協議。然而，東奧推遲舉辦，勢必衝擊日本政局，影響安倍繼續擔任首相的希望。

N號房主嫌謝罪：感謝所有受害者

南韓爆發脅迫女性拍攝性剝削影片並在網路聊天室販賣的「Ｎ號房」案件，主嫌趙周彬（音譯）廿五日現身向被害者道歉，並稱「感謝」這些受害者「幫我中止了這種無法停止的惡魔生活」。

還記得哈紹吉案嗎? 土耳其宣布起訴20名沙烏地阿拉伯人

土耳其檢方25日宣布偵查終結，起訴20名涉嫌殺害沙烏地阿拉伯異議作家哈紹吉（ Jamal Khashoggi）的沙國公民...

熱門新聞

「要一起性侵她嗎」N號房誘騙少女 受害者淚揭邪惡陷阱

N號房74名受害女性 驚見主嫌女友也在內

史上最大紓困案激勵美期指續揚 專家卻告誡投資人小心

這款「馬賽克浴巾」很搞怪 圍在身上遐想無限

每天都穿同樣衣服兩個月 女大生曝驚人收穫

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。