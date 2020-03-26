N號房裡傳有知名女藝人「奴隸」主嫌稱性虐片早上傳

震驚南韓社會的N號房事件已進入調查階段，韓媒報導，主嫌趙周彬在接受調查時坦承，受虐的女性當中有知名女藝人，有關她的不堪影片也早已上傳，會員必須繳交至少150萬韓元(約3.6萬元新台幣)，才能觀看到影片。

根據《首爾新聞》報導，南韓警方表示，問及「目前奴隸制中有偶像嗎？」趙周彬供稱「有名人奴隸」，且觀賞影片的會員，須付高額會員費用才能觀看。當付費的會員質疑其是否為名人的影片時，趙周彬會對成員試圖發布個人資訊，例如居民登記號和名人的住所地址來贏得信任。

趙周彬供稱，約有10位名人在N號房性剝削的名單裡。韓媒稱，趙周彬涉嫌利用一名十餘歲的女歌手弱點，威脅其父母身份不明，強迫她變成性奴隸。趙說他還有知名女團成員的預登場影片。全案有待釐清中。