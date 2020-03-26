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日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

香港01 / 向樂高
19歲的屋敷惠美及田組育鏡1996年5月5日前往位於魚津市的坪野礦泉探險後就此失蹤。（網上圖片）
19歲的屋敷惠美及田組育鏡1996年5月5日前往位於魚津市的坪野礦泉探險後就此失蹤。（網上圖片）

一些年輕人喜歡去傳聞中的鬼屋探險，1996年兩名19歲日本少女曾到富山縣魚津市的「坪野礦泉（坪野鉱泉）」廢棄旅館試膽，該處為日本百大知名靈異景點之一，可怕的是她們探險之後離奇失蹤。直至本月事件有突破性發展，警方在距離旅館數十公里外的臨海公園海域發現2具人骨，並打撈出當時二人開的車，推斷她們回程時，車輛突然向前衝導致墜海死亡。

19歲的屋敷惠美及田組育鏡是好友，於1996年5月5日晚間9點多從位於富山縣冰見市的家中出發，開車往坪野礦泉探險，而汽車是惠美擁有的，當晚11時許她們用呼叫器告知其他朋友，「現在，在魚津了」，自此人間蒸發。

警方之後進行2次大搜索，起初懷疑二人迷路，加上事發時天色黑暗，車輛可能衝入海中或跌落谷底，始終未有發現，無奈結案。事隔20多年，直至2020年3月4日，案件有重大突破，警方在富山縣射水市的臨海公園海域裡打撈出一台已經完全被腐蝕的汽車，並在裏面發現兩具人骨，還有一張加油站會員卡，上面的名字正是失蹤的屋敷惠美。

其實自2014年起警方已接獲多個目擊報告，2020年1月，警方鎖定了3名目擊男子，3人稱當年在舊海王丸公園看到2個女孩坐在車內，便上前搭話，沒想到車子卻突然向前衝，就這樣墜入海中，當時3人因太過害怕沒有報案。

雖然3名男子的證供疑點重重，但如果他們的證供是真的，警方估計，2少女應該是探險結束後，回程時途中到舊海王丸公園休息，車子卻不慎失控發生意外，但警方不排除意外和這3名男子有關。

坪野礦泉是一棟樓高8層的溫泉旅館，曾被列入國際觀光旅館，直至1982年持有人破產，旅館自此廢棄。後來各種都市傳說如老闆曾在裡面上吊自殺、小孩泳池溺亡等說法冒起，令旅館成為不良少年聚集地，亦引來很多人試膽。

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文章授權轉載自《香港01》

失蹤 鬼屋 都市傳說 靈異

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