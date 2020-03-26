韓女驚揭男友是「N號房」群組會員 爆粗口大罵堅決分手

韓國「N號房」性虐待案件轟動全國，至少涉及74名受害女性被迫拍攝性虐影片，再上傳到Telegram群組給「付費會員」觀看，當中曾觀看影片的用戶則多達26萬，民眾紛紛聯署請願要求公開這批「共犯」的資料，如果身邊人是其中之一，你會如何面對？有韓國女網友在社交網站表示，在一句試探的話下，發現交往半年多的男友竟然是「N號房」會員，令她氣憤又傷痛，為喜歡過這種人而無語，「沒有任何留戀的分手」。

女網友日前在社交網站，以「因N號房已與男朋友分手」發文，指男友在訊息中突然提起N號房的事，她就索性試探一下，假扮體諒那些男生或出於好奇加入，而非真變態。

結果男友不虞有詐，坦承自己也是那裏的會員，但「只看過幾個就註銷（帳戶）了」。韓女知道真相後忍不住爆粗口大鬧，直言之前都想過周圍肯定有認識的人加入，「沒想到那會是你」，又感嘆「相信過你、喜歡過你的我才是腦殘」，雖然男友聲稱已註銷了帳戶，但韓女還是堅決分手。

貼文引起熱議，有網友直言感受很真實，「好怕身邊就有一個會員」，又指難以想像身邊人都是一份子，「感覺就是很噁心」。網友亦大讚女生「好帥」，因這些事絕不能姑息，「這種同為共犯的事情，沒有人有義務包容！」對於好奇而加入的說法，網友亦相當反感，「好奇心會殺死一隻貓，好奇心也會扼殺良心」、「他明明可以先去報警的，裝得自己很神聖一樣，一樣是垃圾啦」。

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文章授權轉載自《香港01》