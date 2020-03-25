為何新冠危機重創新興市場 比金融海嘯猶有過之？

新冠肺炎疫情大流行導致全球經濟急凍，資本紛紛撤離風險性資產，新興市場首當其衝，承受的痛苦尤其劇烈。在經濟最脆弱的國家，企業面臨營收消失，不得不裁員；家家戶戶收入銳減，只好節衣縮食。

紐約時報報導，新德里水果攤販因收入腰斬，把牛乳稀釋後再給五個子女喝；土耳其熱氣球業者苦等不到觀光客上門，讓49名員工無限期休假，薪水減半；馬尼拉一名在郵輪上服務的酒保，如今賦閒在家，擔心存款不夠撐到郵輪重新啟航那天；在約翰尼斯堡，靠編髮賺錢養兒育女的婦女，如今空手返家；布宜諾斯艾利斯一名計程車司機穿梭在空蕩蕩的路上，雖怕感染新冠肺炎，但更怕沒錢還債導致車子易主。

與此同時，國際資金大舉逃離新興市場，抽腿速度是2008年全球金融海嘯以來僅見，以致新興市場貨幣紛紛貶值，加重民眾買進口物資如食物和燃料的負擔。

瑞典投資銀行SEB集團首席新興市場策略師Per Hammarlund說：「對新興市場而言，這跟全球金融海嘯一樣糟，甚至可能更糟。」

對全球經濟也是重大威脅。以購買力而論，根據國際貨幣基金（IMF）的資料，新興市場占世界經濟60%，開發中國家經濟減緩，勢必拖累全球減緩。

從南亞、非洲到拉丁美洲，這波疫情大流行帶給開發中國家雙重打擊：公共衛生緊急事件與經濟危機合擊，兩者又互相強化。同樣的震撼也襲擊富有國家，但對窮國的打擊更重。

疫情蔓延正值多國政府債台高築，限縮政府救濟貧民的能力。牛津經濟研究院的數據顯示，自2007年以來，新興市場公共與民間債務總額已增加數倍，占全年經濟產值比率從大約70%躍升到165%。

疫情於是引爆一波國際資金退潮，從新興市場撤離、遁入美國公債。

國際金融協會（IIF）的資料顯示，包含中國、印度、南非、巴西等24個新興市場國家，去年投資資金淨流出790億美元；但光是過去兩個月內，這些國家的投資資金就淨失血700億美元。

局勢丕變，已加深一些新興國家可能跌向無力償債和債務違約的境地，阿根廷、土耳其和南非尤其令人憂心。

阿根廷經濟在疫情來襲前，已經岌岌可危，該國貨幣披索在2018年和2019年貶值逾60%，通膨率飆破50%，去年經濟萎縮2%，政府債務則接近全年經濟產值的90%。今年來，阿根廷披索對美元再貶6%，通膨飆升，負債累累，再加上疫情打擊，情況更加危急。

幣值劇貶和外債激增，一直是糾纏土耳其經濟的夢魘，新冠疫情可能再度引爆危機。今年1月迄今，土耳其里拉已對美元貶值10%。占土國經濟約10%的觀光業，也隨遊客劇減而陷入困境。

南非情況也很淒慘，經濟已經陷入衰退，失業率升破29%，疫情來襲更觸動南非蘭德重貶逾20%，物價飆漲得更厲害了。

許多經濟學家認為，全球經濟衰退已經展開，而各國景氣同步減緩正把一些國家的傳統經濟強項轉變成弱點。

例如，在泰國、印尼、土耳其和南非等外國遊客「朝聖」的觀光勝地，對形同全球封鎖抗疫的衝擊感受極深，飯店、餐廳和旅遊業都面臨大規模裁員潮。

封鎖措施造成世界各地工業生產中斷，原物料需求隨之陡降，以致智利、祕魯、剛果民主共和國、尚比亞等銅生產國，以及巴西、印度等鋅產國同聲哀嚎。石油輸出國也欲哭無淚，眼睜睜看著油價崩跌，對哥倫比亞、阿爾及利亞、莫三比克、伊拉克、奈及利亞和墨西哥構成壓力。

墨西哥已經陷入衰退，當地許多工作涉及生產銷往美國的產品，但美國如今為防疫已形同鎖國。

在富國，隔離是強制性的，政府與央行有財力透過支出和放貸釋出巨額資金，緩和經濟損失；但在窮國，隔離可能辦不到，眾多窮人靠撿拾廢鐵掙錢度日，待在家裡會餓扁。

在人口13億的印度，儘管官方新冠肺炎確診病例似乎有限，總理莫迪已下令全國封鎖，以遏制病毒傳播。在疫情爆發前，印度已遭遇經濟減緩；公衛災難和大規模失業，只會讓經濟情況雪上加霜。