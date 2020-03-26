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新冠病毒威脅 澳大利亞要求中國釋放「間諜」楊恆均

德國之聲 / 德國之聲

周三(3月25日)，澳大利亞政府強烈反對中國當局以間諜罪起訴澳籍作家楊恆均，認為他正經歷著新冠病毒感染風險，要求予以立即釋放。

一年前，華裔澳大利亞籍作家楊軍（筆名楊恆均）從美國返回中國後被捕。

澳大利亞政府表示尚未正式收到對楊恆均間諜罪指控的通知，但批評中國政府在新冠病毒從武漢開始爆發隨後襲擊全球的時候，缺乏團結態度。澳大利亞外長佩恩說，"我們對楊博士案的持續呼籲卻被中方置之不理，這不符合相互尊重和信任的精神。"

佩恩說，"楊博士的健康狀況不佳，更容易感染新冠病毒。"她說，楊恆均正處於殘酷的關押中。

楊恆均不被允許會見律師和家人，據信受審時帶著鐐銬。"這樣對待澳大利亞公民是不可接受的。"佩恩說，"我們呼籲立即釋放楊恆均，讓他和妻子能夠返回澳洲。"

中國駐澳大利亞大使館對佩恩發表的聲明"深表遺憾"，稱"中方有關部門正在依法對此進行調查。我們敦促澳方尊重中國的司法主權，停止以任何方式干預中方依法辦案"。

中國外交部發言人耿爽在例行記者會上沒有證實中方正式起訴楊恆均，但稱"澳大利亞籍人員楊軍涉嫌從事危害中華人民共和國國家安全的犯罪活動"。

耿爽說，中方"充分保障楊軍的各項合法權利"。但是，鑑於當前疫情防控需要，為保障在押人員安全，有關部門暫不安排相關探視活動。"我們敦促澳方尊重中國的司法主權，停止以任何方式干預中方依法辦案"。

楊恆均是近年來中國當局以間諜罪或企圖竊取國家機密罪起訴的外國人之一。2018年12月，兩位加拿大人、前外交官科夫裡格（Michael Kovrig）和商人斯帕沃爾（Michael Spavor）也因類似罪名在中國被拘捕。

張平/ 達揚（法新社、美聯社）

本文章由德國之聲授權提供】

澳洲 新冠肺炎

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