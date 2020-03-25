「要一起性侵她嗎」N號房誘騙少女 受害者淚揭邪惡陷阱

近期南韓性暴力「N號房事件」引發全球高度關注，受害女性高達74人，最小受害者年紀僅11歲，影片內容包含近親相姦、剪掉乳頭、性器塞入蟲子等令人髮指的行徑，用以滿足群組會員的性癖好。這樣寄生於社交平台的性剝削事件，究竟是如何誘騙、控制受害者來牟利？其中兩名受害者20歲的崔智秀（化名）、李恩惠（化名）就接受了媒體的專訪，揭露變態集團的邪惡陷阱。

綜合韓媒報導，3年前開始外地生活的崔智秀（최지수，化名），因憂愁付不起南韓租房的高額保證金時，剛好在Twitter看見一則徵人貼文，「促銷打工，一次可給薪300萬至600萬韓元（約新台幣7萬至14.5萬元）」貼文還附上徵人者的Telegram帳號，崔智秀便申請帳號，聯絡對方。

帳號「博士」先是要求崔智秀下載Telegram與「配對人」聊天，對方則是要求她提供臉部、裸照等自拍，縱使心裡相當糾結，但急於用錢的崔智秀還是落入了虎窟，把裸照發送過去後設定了3秒自動刪除的功能；等到發現配對人要求越來越過份時卻難以回頭，因為博士打電話痛罵她「X！趕快發影片。妳不想拿薪水了嗎？」、「我拿到妳所有朋友的聯繫方式。現在只需按發送，妳的裸照就會發送給朋友」。

這時崔智秀才驚覺自己落入了性犯罪集團的陷阱，就算拒絕博士的威脅要求，但不久後便發現自己的裸照早已在Telegram傳開，數千名會員瀏覽過此相片，對她的身體品頭論足，覺得世界崩塌的崔智秀發瘋似的刪除軟體後躲到了朋友家住。

南韓社會日前爆發「N號房」事件，引起社會輿論。圖擷自 youtube

李恩惠的背景與崔智秀相似，也因急於用錢所以上了「打工」的當，原本以為工作只是和男性吃飯，卻從拍了第一張裸照開始單純生活一去不返，配對人要求她拍攝裸體狀態下身體晃動的影片。2週後李恩惠發現自己的裸照在Telegram「博士房」傳開，就連住家地址也被公開，甚至有會員在群組揪團「我要去她家，有人要一起輪姦她嗎？」即便刪除了app，但害怕被闖空門性侵的焦慮一刻也無法消失。

受害女性已不計其數，而曾經加入過聊天室的用戶更是多達26萬人，最悲哀的是，那些博士聲稱會匯入受害者戶頭的錢當然都沒有存入，就算服從了博士所有指令，噩夢也不會停止，博士「趙主彬」甚至以小說形式寫了本如何性剝削及偷拍女性的書。

博士利用自己的資訊背景犯罪，甚至因為了解法律，更加肆無忌憚。但最讓人心寒的是，在N號房事件爆發後，更多人在意的是「如何看到N號房的影片」。如今趙主彬面貌曝光並當庭謝罪，仍無法平息世人怒火，紛紛連署加入請願行列，要求政府嚴懲及公布加害者姓名。