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新冠疫情下全民困在家！有人結束隔離後最想做這一件事

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
新冠疫情下全民困家中，夫妻離婚數量可能在疫情後激增。法新社
新冠疫情下全民困家中，夫妻離婚數量可能在疫情後激增。法新社

在新冠病毒持續肆虐下，全球進入大隔離狀態，但專家指出，長時間的隔離生活恐影響伴侶關係，甚至可能掀起離婚潮。

英國著名離婚律師、收入最高律師之一的沙克爾頓（Fiona Shackleton）上周在國會上指出，該行業的律師們預測，居家隔離的實施，很可能造成離婚率激增。

沙克爾頓說：「人們只需想像一下，若被困在一個屋簷下很長一段時間，那會是什麼樣子。」她並指出，離婚高峰期常在暑假與聖誕節假期過後，夫妻在長時期相處下發生摩擦與衝突。

家庭律師事務所Vardags創辦人瓦達格（Ayesha Vardag）原先預期生意將受疫情影響，但出乎預料地，來電詢問離婚事宜的人竟然增加。「他們只是覺得無法再跟不愛的人度過一天，一周七天整天待在一起，甚至感到討厭。」

她指出，經常被關在一個狹窄住所，夫妻之間的緊張關係很可能像壓力鍋般，隨時可能炸開。

離婚 夫妻 疫情

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