川普盼三周後解除封鎖、重啟經濟 可仿效中國做法嗎？

北京當局正設法讓中國大陸經濟迅速振衰起敝，同時不引爆第二波新冠疫情病例暴增。這是一場高風險實驗，是成是敗全世界都在看，尤其是此刻面臨經濟衰退來襲，正苦惱「封鎖」防疫該實施多久的國家。

CNN Business報導指出，新冠肺炎疫情發源地中國在1月底隨著確診病例跳增，就展開幾乎全境封鎖。目前看來，如此激烈的措施似已控制住疫情：各地新增感染病例已銳減，紛紛解除封鎖，連疫情震央的湖北省本周也解除多數地方的封鎖令。

封鎖行動造成中國大陸大部分地區經濟活動戛然而止，經濟停擺數周下來，第1季經濟數據勢必很淒慘。高盛最近預估，中國第1季國內生產毛額（GDP）可能萎縮9%。

北京當局深知，圍堵病情不得不犧牲經濟成長，但現在眼看疫情降溫，當局開始設法刺激景氣復甦。

法國巴黎銀行首席中國經濟學家陳興動表示，政府必須在推動復工的同時，仍保持警戒。他說：「經濟損失已變得令人難以忍受。只能等到病毒完全消失，才重新啟動商業和生產嗎？我不認為那樣做是對的。」

與此同時，隨著疫情蔓延全球、威脅世界各國經濟，西方國家也正思考如何在控制疫情與重振經濟之間，拿捏適當平衡點。例如，美國總統川普24日就表示，美國若在三周後就解除封鎖抗疫、恢復正常經濟活動，會比較好。

然而，一大不同點在於，美國確診病例還在逐日增加，不像中國疫情已觸頂下滑。北京於是在國營媒體協助鼓吹下，力勸企業重返正常營運。當局祭出一系列政策措施，除砸重金大肆採購醫療器材和藥劑外，也在基建計畫挹注資金以創造工作機會、降低小企業稅賦、敦促銀行讓疫情受災戶或企業暫緩償還貸款，協助他們度過難關。

但CNN指出，此刻催促工廠復工，對中國是風險甚高的一條路。因為疫情還在全球大流行，若民眾帶著病毒紛紛從國外返國，中國可能面臨第二波疫情再起的風險。更何況，大陸本土疫情也尚未完全根絕。

再者，儘管北京宣稱鼓勵復工運動已奏效，國家發展和改革委員會的數據顯示，截至3月17日，大陸多數省分逾90%的工業公司已恢復運轉，但根據官方數據，中小企業3月中已復工的比率僅60%。

北京大學經濟教授曹和平警告，若地方企業回報的數據虛假不實，予人經濟活動回溫印象，但實際上一些製造廠仍因缺工而難恢復生產，這將打亂當局為今年大陸經濟強勁復甦撥好的算盤。

不過，CNN說，儘管中國重啟經濟的實際程度不明，中國在首波疫情過後採取的政策行動，或可作其他仍陷入危機模式的國家借鏡。

世界各國官員正苦思，諸如宵禁、居家檢疫等措施該持續實施多久。這些措施對遏制疫情蔓延是必要的，但實施過久恐把世界經濟推入衰退深淵，甚至大蕭條。

中國的某些政策，對民主國家政府也有參考價值，包括投資基礎建設計畫和醫療保健體系，以及藉推出減稅措施助長民間需求等。

布魯金斯研究所桑頓中國中心高級研究員David Dollar說：「我認為，我們會看到，全世界多數國家政府會實施這類刺激政策。」

不過，對西方經濟體來說，中國中央集權控制式的政策指南，效用有其限度。加州大學聖地牙哥分校副教授史宗瀚（Victor Shih）指出，中國擁有龐大的國營企業，可動員其員工協助落實政令。

另一位專家，哥倫比亞大學伯納德學院政治學教授呂曉波（Xiaobo Lü）指出，中國政府資助的基建系統規模遠比其他已開發國家龐大，因此刺激經濟景氣的效用可靠。他說：「中國已重拾一些大型基建計畫，多半是由政府資助。」他說，投入這些計畫的產業相對容易重新啟動，也能吸收閒置勞力。

相形之下，私部門在大多數西方經濟體扮演更吃重的角色，所以政府訂單刺激經濟的效力就不那麼有效。

呂曉波說：「西方的挑戰，是給民眾充分動機出門到餐廳、戲院、運動比賽等場合，而不是把工人召回工廠。挑戰大不相同，要靠的是消費大眾。」