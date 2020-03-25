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歐盟史上首次 取消成員國防疫赤字上限
歐盟成員國的財政部長23日同意，暫停約束歐盟各國公共赤字的嚴厲措施，成員國將可不受限盡情砸錢防疫救市，這是歐盟歷史性頭一遭。
這項暫時性舉措等同布魯塞爾暫停對各國支出的嚴格監察，預料這會特別受到疫情慘重又常被抓到違反歐盟規定的義大利歡迎。
歐盟的聲明指出，這項所謂的「普遍豁免條款」賦予各國政府所需的彈性，得以採取支持醫療與公民保護系統，以及保護經濟的所有必要措施。
除了債台高築的義大利，法國和比利時也都已不顧歐盟規定，宣布總值數百億歐元的額外振興資金，來對抗導致經濟停擺的疫情。
歐盟最具代表性的財政規定如今暫停實施，堪稱成員國協力抗疫的最重大舉措。
歐盟「穩定暨成長公約」規定成員國年度預算赤字不得高於國內生產總值（GDP）的3%，國債需低於GDP的60%。但義大利近年屢屢違反規定，讓債務超過上限兩倍以上。
豁免條款允許成員國用於醫療設備、防疫措施與增建醫院的開支不設限。
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