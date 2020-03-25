處理染病遺體無防護 義殯葬業威脅罷工

「我們每天處理一堆新冠肺炎患者遺體，卻連手套跟口罩都沒有！」義大利北部大城貝爾加莫的殯葬業者近日痛批，他們處理一堆新冠肺炎病患的屍體，還要跟病患家屬互動，染疫風險這麼高，政府卻沒有發給他們基本防護物資，如手套、口罩等，因此揚言要罷工。

防疫物資缺乏

根據《歐洲新聞網》報導，貝爾加莫當地殯葬業者羅奇亞尼抱怨，他們已經不眠不休連續工作1個月，而且即使他們接觸一堆因新冠肺炎過世的人的家人跟朋友，政府也沒有安排他們進行病毒篩檢，而且他們處理屍體時，基本物資如口罩、手套與消毒劑都非常缺乏。

「我們受夠了！」積怨已久下，他們威脅當地政府，如果沒有提供足夠防疫物資或替他們採取適當防疫措施，就要罷工。疫情讓當地的殯葬業負擔加重超過6倍，原本每個月他們只需處理115場葬禮，現在3月都還沒過完就已經處理超過800件葬禮，當地雖然有80家業者，但最大的公司卻只有40人。

喪禮要排隊

雖然軍隊有出動協助處理大體，但是埋葬或是舉辦喪禮名單仍然維持3個禮拜的庫存量，當地的處理量能完全無法負荷。義大利目前是除了中國以外，疫情蔓延最嚴重的國家，共有近7萬例確診病例，貝爾加莫更是重災區之一，估計有6500人確診。

《衛報》也報導，當地病例數這麼多的原因，可能是因為2月19日的歐冠盃亞特蘭大對上瓦倫西亞的比賽，估計有4萬人從貝爾加莫跑到50公里以外的米蘭看比賽，球迷賽後在現場狂歡、人擠人造成傳播加速。

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