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N號房74名受害女性 驚見主嫌女友也在內
駭人聽聞的南韓「N號房事件」，韓媒報導，南韓警方今(25)日調查該起案件時發現，包括主嫌趙周彬的女友，竟也是74名受害者之一。趙周彬將女友被性虐的影片同樣放在網路上，供人付費觀賞。
趙周彬涉嫌對包括未成年少女在內的女性進行非法性剝削和性虐事件，南韓警方在調查中時發現，其中一名20多歲的受害女性，自稱是趙周彬的女友，稱自己是第一位N號房的受害者，但警方調查後發現，該名女子也可能是N號房的犯罪成員之一。
南韓警方目前推斷，該女子可能協助趙周彬，以利誘或威脅方式誘騙受害女子成為性虐主角，也有可能是該女被性虐後產生斯德哥爾摩症候群，或可能出自被脅迫，才會出現協助加害者犯罪的行為，全案一切仍在調查中。
斯德哥爾摩症候群，又稱為人質情結、人質症候群，係指一種心理現象，被害者對於加害者容易產生情感，進而生出同情加害者、認同加害者的觀點，甚至反過來幫助加害者的一種情結。這些情感被認為是不理性的心理反應。
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