N號房案主嫌發燒送醫急驗新冠肺炎 韓警廳封層禁出入
震驚南韓社會的N號房事件，主嫌趙周彬今(25)日上午移送檢方，親自謝罪。但隨即傳出他在面對媒體大眾之後出現發燒症狀，目前已先移送醫院進行新冠肺炎檢測，負責押送的南韓警廳今天上午也實施封鎖樓層，並禁止人員出入緊急應變措施。
趙周彬今天上午移送畫面中，除了雙手上銬，因頭頂有明顯的白紗布貼覆，頸間還戴著醫療用的頸椎固定器，引發熱議。後經南韓警方證實，趙周彬在押禁期間因將頭撞擊洗手台，並以原子筆持向自已的額頭，明顯有自殘行為，才會導致頭部受傷，並影響到脖子，才會以如此模樣現身在媒體面前。
南韓媒體報導，南韓警廳曾與趙周彬接觸過的工作人員採單獨隔離方式，目前高度接觸者檢測結果為「陰性」。而趙周彬稍早也在急驗後確認未感染新冠肺炎。
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