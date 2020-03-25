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美軍南海實彈演習 專家：可被視為警告中國

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 根據《南華早報》引述軍事分析家的說法，美國海軍上周在菲律賓海進行實彈射擊演習，並把中國當作目標。美國第七艦隊在其臉書頁面上說，3月19日菲律賓東部水域上，導彈驅逐艦貝瑞號(USS Barry)發射了標准二型中程導彈 (Standard Missile-2)。此外，另一艘導彈巡洋艦希羅號（USS Shiloh）也在演習期間也發射了同樣的導彈。

報導訪問北京軍事專家周晨鳴。他說這種演習並不常見，「可以被視為對解放軍的警告」。他也說:「美國海軍擔心中國可能將導彈當作兩國區域軍事沖突的王牌。第七艦隊希望警告北京，表示其可攔截來自中國的導彈。」

另一位駐北京的軍事分析家李傑(音譯)也同意，發射導彈是針對中國而來，小部份也是針對俄羅斯。他說：「美國海軍想告訴中國，他們可以抵抗解放軍的先進導彈。」

中國解放軍已開發出兩種可能對美軍構成重大威脅的導彈，包括「航母殺手」 DF-21D和反艦DF-26，其射程為4千公裡（2500英裡），使得美國關島海軍基地受威脅。

根據美國五角大廈的說法，中國解放軍火箭部隊6月在有爭議的南海區域進行導彈試射時，兩種導彈就已經重裝上陣。

兩年前，貝瑞號改裝加上最新的神盾（Eegis）戰鬥系統，增強了防備兩種中國導彈攻擊關島基地和美國軍艦的能力。

新加坡國防和戰略研究所海事安全計劃研究所研究員林恩(Collin Koh Swee Lean)說，隨著解放軍試圖縮小與美軍的硬、軟件和培訓差距，美國將會進一步升級和測試各項戰鬥系統。

他說:「美國國防重點已轉移到印度太平洋。考慮到了中國解放軍的威脅，如果美國海軍進行更多此類實彈演習，來證實其艦隊能抵抗中國解放軍不斷發展的導彈實力。這我也不會驚訝。」

鄒宗翰/楊威廉 (南華早報)

本文章由德國之聲授權提供】

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