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安度疫情前期考驗 Nike營收優於預期盤後股價飆

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
工作人員去年在中國大陸北京五棵松體育館外，安裝Nike商標的檔案照。 路透
工作人員去年在中國大陸北京五棵松體育館外，安裝Nike商標的檔案照。 路透

運動品牌大廠Nike財報優於預期，盤後股價一度再上攻10%，延續在周二（24日）隨大盤漲勢。主要是結束於2月底的最新一季財報顯示線上銷售穩住營收，Nike因應全球新冠病毒疫情的規畫展現成效。

Nike執行長 John Donahoe表示，在中國大陸門市陸續恢復開放後，歐美疫情危機的最壞狀況也可望於「近期」結束。

今年接掌Nike的Donahoe向分析師表示，「我們在中國大陸、日本、南韓的經驗讓我們有信心，我們近期會看到危機的彼端。」

Nike上季營收101億美元，優於分析師預期的96億美元。每股盈餘0.53美元，與市場預期相符。

彭博資訊指出，上季季末以來，數億歐美人民生活在各種不同型式的封鎖生活之中，危機也是轉機，Nike有機會加速將顧客由實體門市轉到數位世界。電子商務本來就已經是Nike的重要首推業務，去年全年電子商務成長35%到38億美元，而在最新季報中，這個部門的成長率已經又加快到36%。

跟最近許多其他公司一樣，由於新冠病毒帶來的不確定性，Nike也暫不提出當季財務指引。

Donahoe說：「面臨全球史無前例的情況，我們不僅穩住重心處理因應局勢變化，也採取行動讓自己變得比以前更強大。」這項最近財報只到2月底，並未能看出疫情衝擊的全貌，不過它是幾家首先在疫情擴大後發布財報的大公司之一。

疫情 轉機

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