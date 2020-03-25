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南韓N號房事件主嫌移送檢方 「謝謝制止我無法自拔的惡魔生活」
韓聯社25日報導，在即時通訊軟件Telegram上散布包括未成年人在內的婦女性剝削影像的趙主彬（音譯）25日被移交檢方起訴。
現年24歲的趙主彬因涉嫌違反保護兒童和青少年不受性侵的法律，而被羈押於首爾市鐘路警察署，當天上午8點左右離開警局。趙主彬沒戴口罩，面對記者質問回答說，真心向因自己受害的所有人謝罪，對制止他無法自拔的惡魔生活表示感謝。
趙主彬涉嫌打著招工的幌子誘騙受害女性，在索取露臉裸照後脅迫受害者拍攝性剝削影像，並分享到他開設的聊天群N號房。據悉，他還盜取受害者和N號房付費會員的個人信息用來恐嚇脅迫。
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