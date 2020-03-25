兩面向、六因素看美中台戰略三角的命運—崩潰的結局

美中台戰略三角的存在本身就預示了它的命運—崩潰的結局，這是其本質特性使然。美中台戰略三角必然崩潰，可以從戰略重要性（strategic salience）、實力不對稱（power asymmetry）兩面向、六因素來分析。

從戰略重要性來看：（一）兩岸的癥結是最難解的主權爭議。（二）台灣對美國的戰略利益是變動的，而且重要性不若以往。從實力不對稱面向來看：（一）美中台戰略三角是不對稱三角，而美中實力差距日漸縮小。（二）美中關係正處於大重整時刻。（三）兩岸經貿關係日益密切，台灣對中國大陸的依賴愈來愈重。（四）中國大陸對台灣可使用的資源愈來愈多，而且統一台灣的成本可能愈來愈小。

最難解的主權爭議

國際社會雖然是無政府狀態，但國與國之間的爭議，大多數仍可透過國際組織或國際公法的規範來解決，不過有些爭議涉及種族、宗教、主權或核心利益等問題，實力才是關鍵。偏偏兩岸之間的核心爭議是主權問題，而且是最難解決的那一類。

即使是主權爭議，也未必會有衝突，例如日韓有獨島爭議，日俄有北方四島爭議，還有南海的一些主權爭議，各方都相當節制。中印之間也有領土爭議，但象徵意義沒有那麼大，雙方偶有小小的軍事對峙，也都表現得相當克制，並透過外交途徑處理。至於象徵性意義較大的釣魚台，中國大陸的立場就較為強硬，過去只是暫時擱置，然而一旦條件改變了（日本將釣魚台國有化或中國大陸實力增強），中國大陸的態度與行為也隨之改變。

兩岸之間的主權爭議，可以說是所有主權爭議中最難解決的一類。它對中國大陸具有高度象徵意義（中國統一、民族復興），也具有戰略安全的實質意義（台灣的地緣戰略價值），這兩項特質讓中國大陸不論哪一個人或黨執政，甚至不論是否為民主政體，除了追求統一之外沒有其他選項，也沒有協商的空間。更何況雙方實力懸殊，中國大陸也沒有退讓必要。

（本文出自《大崩潰：一次看懂美中台戰略三角》，馬紹章 著，未經同意禁止轉載。） 不論是對國際社會或台灣，中國大陸都堅持台灣屬於中國的「一中原則」，視之為前提，反映的就是中國大陸對此一主權議題的態度。最近這幾年，中國大陸高唱的「中國夢」 與「中華民族偉大復興」，兩岸統一皆是其中一項重要的內涵，由此可知兩岸統一對中共政權的重要性，而美中台戰略三角的存在是阻礙統一的最大障礙，有如眼中釘、肉中刺。中國大陸不只是在等待機會，而且一直在準備與創造機會。

台灣的地緣戰略價值決定了它離不開中國大陸的命運，而台獨就是要對抗地緣戰略的邏輯，問題是有可能嗎？任何有台獨想法的人，必須先思考以下幾個問題。第一個問題，台灣有可能憑本身實力實現獨立嗎？第二個問題，台灣自己對統獨都沒有共識了，一個分裂的台灣如何獨立？第三個問題，台灣能跟以色列比嗎？如果不行，又如何獨立？第四個問題，兩岸實力差距是擴大還是縮小？如果是擴大，台灣又如何獨立？

從以上四個問題來看，台獨的機率是零。兩岸主權爭議的最終解決方案中，「維持現狀」 只是假象，「獨立建國」 則是無法實現的選項。為了一個無法實現的選項，卻拿假象來自欺欺人，只會讓台灣失去時間與機會而已。「維持現狀」是假象，因為它只是三角走向崩潰的過程，時間上可長可短，可是終有結束的一天。大部分台灣人都知道台獨的困難，他們選擇維持現狀，是不想被統一而生活在中國大陸的體制下，他們也了解台灣根本沒有選擇的機會，只是不願面對殘酷的現實而已。

不少台獨支持者唯一的寄望就是中國的崩潰，他們甚至於相信中國必然崩潰，這也是中國崩潰論在台灣受到歡迎的原因。但從李登輝開始一直到今天的蔡英文，這二十幾年的時間等到的不是中國的崩潰，而是反向的崛起。

蔡英文總統。記者邱德祥／攝影

變動的戰略利益

美中台戰略三角得以持續至今的關鍵，在於台灣對美國的地緣戰略利益，美國願意為了捍衛這個利益，反對中共以任何非和平方式解決台灣問題，並且向中共展現其決心與意志，中共自然不敢輕舉妄動。美國長期以來不支持（實際上是反對）台灣獨立，而且中美不論如何競爭，美國不論如何對台灣表示支持，就是不可能與中華民國恢復邦交。這些現象就說明台灣只是美國戰略的棋子而已。既然是戰略利益，它就具有可量性與可比性，包括三角內外的利益衡量，以及時空條件不同下的比較。簡單地說，台灣對美國的戰略利益其實是變動的，受到三角內外部因素的影響，當戰略利益低到一定門檻時，山姆大叔隨時會翻臉變心，這才是台灣要擔心的危機。

對美國來說，台灣就是籌碼。好的時候是朋友，變心時就找藉口，如此而已，所以台灣人不能對美國心存幻想。籌碼具有交換價值，愈有價值的籌碼，可以換到的東西也愈有價值，一旦籌碼價值降低，能換到的東西就有限了。尼克森當年就拿台美關係換到聯中抗俄的戰略，因為不處理台灣問題，中美關係就無法正常化。那時候的台灣仍具有戰略價值，因此美國並未全盤放棄台灣，但從另一個角度來看，當籌碼價值降低，甚至成了負擔，情況又不一樣了。

從安全觀點來看，台灣位於美國牽制中國大陸的第一島鏈上，扼住進出西太平洋的咽喉，台灣的地緣戰略價值即在於此。然而，隨著中國大陸軍事力量的提升，在東海以及南海上開始逐步展現其軍事存在，包括宣布東海防空識別區，機艦繞台飛行與航行趨向常態化，機艦在釣魚台巡航等等。這些作為愈來愈頻繁，愈來愈強勢，代表中國大陸已相當程度突破美國的封鎖，美國雖然表示關切，卻顯得有氣無力，也愈來愈難干預中國大陸在此一地區的作為。從這個角度看，台灣對美國安全戰略利益的重要性已開始出現變化。

美國川普總統自上任後，對台灣似乎有不少看似友善的舉措，包括川蔡通話、批准軍售、簽署《台灣旅行法》等等，這些作為並非因為具有商人特質的川普意識到台灣的戰略價值，而是他認為台灣是可以用來應對中國大陸的籌碼。但這畢竟是川普個人的特質，重要的是從長期趨勢看，台灣對美國的戰略價值是一種下降趨勢。戰略價值降低的趨勢對台灣最大的危險在於，一旦降到某個門檻，美國是否會趁台灣籌碼價值歸零前將籌碼用盡。

不少人認為，台灣是一個民主政體，美國有道義上的責任協助這個民主政體，美國一旦背棄台灣，恐危及其在亞太盟國的信譽。這樣的觀點難免一廂情願，把道義看得太重了，也把美國太理想化。在現實的國際社會中，道義往往只是用來合理化的說辭，甚至可說是安全戰略價值的附屬品，就像美國進出越南、伊拉克、阿富汗、敘利亞，都可以找到合理化的理由一樣。

尤其在川普當選之後，其特異的言行與政策已讓國際側目，連川普政府內的高官也認為，川普的言論比起過去的總統，更少提到價值與道德，美國不少學者也指明，美國在國際上明顯放棄了道德制高點，失去作為領導者應有的條件。川普在二○一九年十月對台灣示好，我們不能高興得太早，因為他只是要利用或提高台灣籌碼的價值，未來當台灣對美國的戰略利益愈來愈小，美國放棄台灣的機會就愈高，而且美國總會找到放棄台灣的理由。

（本文出自《大崩潰：一次看懂美中台戰略三角》，馬紹章 著，未經同意禁止轉載。）