恐怖行徑不只一樁！N號房主謀接下買凶案欲殺害女童

南韓「N號房」事件令人髮指，主謀趙周彬（譯音，조주빈）再被爆出其恐怖行徑不只一樁！因涉嫌性虐74名少女醜聞曝光，喪心病狂的趙周彬，甚至還接受了一名姜姓男子的委託，同意以400萬韓元（約新台幣9.4萬元）的報酬，打算殺害一名幼稚園女童，所幸警方及時阻止這樁殺人行動。

趙周彬原以400萬韓元代價(約9.4萬元台幣)，欲圖殺害曾舉報同為N號房成員的女兒。由於出面舉報姜姓男子的該名女子，其女兒現正就讀幼稚園，趙周彬受到買凶委託後，已循線尋獲目標幼稚園，並揚言要殺害女童，所幸警方在行凶前已掌握殺人計劃，並對此展開調查，及時阻止這樁報復殺人案發生。

南韓近來爆發有犯罪集團，脅迫數十名女性拍攝性虐影片，藉此在網路聊天室直播或播放牟利一案，引發南韓人民群起公憤，由於韓媒大動作公開趙周彬的照片及身分，韓聯社報導，這是南韓制定性暴力犯罪特別法以來，首度公布未定罪的嫌犯身分。

根據韓媒SBS報導，同為N號房犯罪成員的姜姓男子，先前因騷擾並威脅一名30多歲的女性被判刑，入監服刑1年2月後被釋放，於去(2019)年3月出獄。姜姓男子出獄後為報復舉發自己的女子，委託N號房主嫌趙周彬為他報仇，雙方同意以400萬韓元的買凶報酬，殺害該名女子現正就讀幼稚園的女兒。