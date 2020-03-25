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偷拍、性虐、剝削女性 專家：南韓性侵文化根深柢固

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／綜合報導
南韓偷拍犯罪猖獗，圖為一名檢測人員在公廁檢查是否有安裝偷拍相機。（歐新社）
南韓偷拍犯罪猖獗，圖為一名檢測人員在公廁檢查是否有安裝偷拍相機。（歐新社）

南韓爆發犯罪集團強拍性虐女子影片，在通訊軟體播放牟利的「Ｎ號房」案，引爆全韓民眾怒火。然而近年此類案件層出不窮，專家指出，偷拍、性虐與剝削女性是南韓根深柢固的「性侵文化」，且無網路性犯罪的相關法律有效處罰，呼籲南韓政府應修訂法律，納入網路性犯罪並重罰。

「Ｎ號房」主嫌趙周彬（音譯）詐得女性個資，誘騙受害者提供裸照，再以此要脅拍下性虐影片。趙周彬在通訊軟體Telegram群組播放影片，以加密貨幣收費，受害女性至少七十人，包括未成年少女，付費會員逾廿六萬人。

南韓是全球的偷拍色情影片集中地，去年三月，首爾警方破獲一起大規模偷拍案，嫌犯在十個城市、卅家汽車旅館的四十二間客房安裝網路攝影機，偷拍影像透過無線網路傳送至嫌犯架設的網站，供四千多名會員付費觀看。

同時間爆發的南韓娛樂圈醜聞更是震驚全國，從偶像團體BIGBANG成員勝利的夜店事件，爆出歌手鄭俊英在通訊軟體聊天室散播偷拍的性愛影片，並說出「強姦」等不雅字眼，且陸續扯出多名演藝人員涉案。

去年南韓、英國及美國警方合作，破獲一個兒童色情網站，在全球各地逮捕共三百卅七人，其中兩百廿三人是南韓籍。

「南韓網路性暴力諮商中心」執行長徐承熙（音譯）指出，南韓社會仍存在「性侵文化」，媒體和大眾文化默許性暴力，還批評是受害女性不知檢點。她說：「這個產業結構鼓勵人們相信，他們可以把女性當作商品交易來賺錢，且對受害者貼上『隨便的女人』標籤。」

徐承熙表示，南韓法律未明文規範網路性犯罪的罰則，只能由法官決定如何處罰，她呼籲政府盡快制定新法，納入網路性犯罪條文且加重處罰。

根據南韓司法部的「二○二○性犯罪白皮書」，使用隱藏攝影機偷拍的性犯罪案件數，從二○一三年的四百一十二件，飆升至二○一八年的兩千三百八十八件。

儘管性犯罪猖獗，法律卻發揮不了太多約束作用。根據現行南韓性犯罪相關法律，持有兒童色情影音最重可處以一年有期徒刑，或最高兩千萬韓元（約台幣四十八萬七千元）罰金，和美國最重可判刑廿年相比，嚇阻效果微乎其微。

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