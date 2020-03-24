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南韓N號房引眾怒！「4大社會案件」翻拍 這部神片改變法律

香港01 / 記者李梓媛／報導
南韓社會日前爆發「N號房」事件，引起社會輿論。圖擷自youtube
南韓社會日前爆發「N號房」事件，引起社會輿論。圖擷自youtube

南韓近日爆出大型網絡性侵案「N號房」事件，觸發超過225萬人參與網上聯署，要求公開疑兇資料，亦有國會議員要求制訂「N號房防止法」，阻止同類事件再發生。

震驚南韓社會的「Ｎ號房」事件，至少74名女性（16人為未成年少女）被威脅成為Telegram多個色情群組的「奴隸」，她們被逼做出多種變態行為，例如被以鎅刀在背上刻上「奴隸」、下體被塞毛蟲等，又有受害者曾經被逼自拍自慰過程。事件中最惡性的「博士房」，竟吸引26萬人付費加入收看。

除了「N號房」事件外，南韓曾經發生過不少非常轟動的性侵案，當中不少案件更成為劇集、電影的題材，例如電影《熔爐》的「光州聾啞學校事件」、電影《殺人回憶》、劇集《Signal》的「華城連環殺人案」、電影《素媛》的「趙斗淳案」等。這些性侵案，更轟動至令南韓政府作出相應的改變。

延伸閱讀：

n號房-博士房-試吃-8個關鍵字了解韓國telegram性奴性虐慘案

n號房懶人包-韓國26萬人付費圍觀74名性奴性虐-8個重點認識慘案

文章授權轉載自《香港01》

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