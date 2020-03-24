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「延期一年太過樂觀」 東奧籌委會員建議奧運會延兩年

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
日本東奧籌委會委員認為，奧運會應延期2年。法新社
日本東奧籌委會委員認為，奧運會應延期2年。法新社

日本每日新聞報導，東京奧運籌委會委員高橋治之24日說，奧運會延期一年「太過樂觀」，建議延期兩年。他認為，新冠肺炎疫情有可能進一步擴大，一年後未必疫情就會結束，屆時若要再延將非常困難。

高橋治之說：「除『運動員優先』外，我們應將人擺在首要位置。即便奧運會延後一年，屆時仍存在新冠病毒傳播尚未結束的風險，且真正該擔心的是病毒在南半球傳播，因此延期一年將過於樂觀。」

高橋治之並說，將在30日的籌委會會議上表達自己的看法。高橋治之也是今年東京帕奧會的執行委員之一。

東京奧運 疫情 新冠肺炎

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