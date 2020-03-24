英國半封城狀態 首相指定代理人

英國宣佈半封城後，造成許多民眾無所適從，前英國歐洲議員希佛則表示，大眾運輸工作人員人力大減，導致每人得面對更多的乘客，「已身陷在更高的感染風險中。」為了維持國家穩定運作，首相強森24日也說，「一旦確診感染，將由外交事務大臣拉布暫代職務。」

二戰後最大限制

根據《CNN》報導，英國首相強森日前宣佈全國進入「半封城」狀態，民眾出門必須要有依據，無故外出者將受警方裁罰。強森給出的4個出門條件為，僅能外出購買基本生活所需、進行一項每日運動、從事重要工作及獲得醫療照顧。儘管還不及西班牙及義大利等國的封城狀態，這是二戰以來英國政府對人民自由最大的限縮。

然而強森對禁止外出工作的民眾定義模糊，已造成社會紛擾，前英國歐洲議員希佛於推特中表示，大眾運輸的工作人員因人力大減，平均每人得面對更多的乘客，「身陷在更高的感染風險中。」民眾阿札爾則表示，「定義不清的情況下，出門聽到警笛聲都顯得有些緊張。」但也有民眾對於政府的決定表達大力讚賞。

選定代理者維持穩定

據《每日電訊報》報導，外交及國協事務大臣拉布則呼籲，「趁國門還開啟的時候，所有在海外的國民應立即返國。」

英國首相宅邸「唐寧街10號」已有2名資深員工疑似感染新冠肺炎病毒進行自主隔離，強森的人身安全因此深陷危機中。首相宅邸也發佈聲明表示，「一旦首相確診感染，將會由主管外交事務的拉布暫代其職。」

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