內戰疫情雙重打擊 委內瑞拉陷絕境

委內瑞拉因內戰陷入混亂，疫情更讓該國變成人間煉獄！委內瑞拉由於總統馬杜羅與反對黨領袖瓜伊多的內戰造成經濟崩盤、政府健保無法負擔，這些問題在新冠肺炎爆發時更顯無力，而且委內瑞拉因為該國政府不受國際承認，也無法跟國際貨幣基金IMF借錢紓困，導致委國陷入絕望的處境。

國內醫療物資缺乏

根據《半島電視台》報導，委內瑞拉目前至少有70個確診案例，但是該國在經濟崩潰下，連面對一般感冒的醫院與設備都十分缺乏，病患連基本的醫療衣都沒有，很多醫生跟護士也因為戰亂紛紛逃離委內瑞拉，加上政府的健保因破產付不出來，使得該國面對疫情的局勢非常險峻。

總統馬杜羅雖然發布全國宵禁的緊急命令，並呼籲全國民眾戴口罩、減少搭地鐵與火車等大眾運輸，但這無法緩減民眾面對疫情的焦慮。當地教授路易斯（化名）受訪時表示，自從疫情爆發後，許多口罩跟酒精等醫療物資都被搶購光，如果架上還有，也可能貴到買不起（1瓶酒精要價美金4.17元，但該國最低月薪大約是美金4.85元）。

對外求助無門

雖然委內瑞拉還沒傳出確診案例死亡，但該國已經面臨嚴重的人道危機。根據全球健保指標，委內瑞拉的健保系統是全世界最差的，加上委內瑞拉現在正面對美國的經濟制裁，委國政府稱美國制裁讓他們買不到醫療用品，但美國官員則稱制裁範圍沒有包含到食物跟醫藥品。

《彭博社》提到，委內瑞拉也想跟國際組織借錢度過危機，可是IMF卻以委國政府不受國際多數國家承認為由，拒絕委國提出的50億美金紓困貸款申請。馬杜羅目前採取兩種方案：一方面跟IMF協商，希望進行小額貸款（10億美金），一方面古巴也派醫生，中國亦運送42000個篩檢試劑協助委國。

不過這些援助將對疫情還是杯水車薪，而且委內瑞拉許多國民因為內戰逃往國外，他們的處境也受到嚴峻的考驗中美洲的難民營工作者也呼籲國際，要重視這些難民面對疫情產生的人道危機。

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