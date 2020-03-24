疫情壯大伊斯蘭國？ 各國恐縱虎歸山

新冠肺炎疫情給了伊斯蘭國喘息和壯大的機會？北約2月宣布將暫緩60天伊拉克駐軍的訓練，英國國防大臣華萊士也考慮撤回英國軍隊，同時中東各國正打算釋放囚犯，避免獄中發生群聚感染，但當中有上萬伊斯蘭國的戰士。不過智庫蘇凡中心的研究員克拉克也指出，伊斯蘭國內部也面臨疾病造成大規模死亡的風險。

各國駐軍暫停訓練

根據《德國之聲》報導，新冠肺炎疫情的爆發，竟然強化伊斯蘭國的神學信念，在上週的例行公開信中指出，對疫情的恐慌比疫情本身更會造成西方經濟的衝擊，西方世界正處在經濟末日的邊緣，伊斯蘭國更將疫情形容為「上帝加諸在十字軍國家的痛苦折磨」，並祈求神拯救信祂的人。

國際間在2019年好不容易將伊斯蘭國逼到牆角，疫情使得各國軍隊紛紛暫停訓練，也給了伊斯蘭國喘息和壯大的機會。北約2月宣布將暫緩60天伊拉克駐軍的訓練，英國國防大臣華萊士也考慮撤回英國軍隊。各國也在密切注意軍隊爆發群聚感染的風險。

縱囚如縱虎歸山

「疫情不可避免的轉移討伐伊斯蘭國的注意力。」安全分析智庫蘇凡中心的資深研究員克拉克表示，但伊斯蘭國的戰士也有被感染的風險，若沒有遵從正確的衛生知識，死傷人數恐不容小覷。

《中東之眼》指出，儘管伊斯蘭國曾建議戰士咳嗽摀住口鼻並勤洗手，且盡量少前往疫區，但伊斯蘭國卻宣稱神會保護他們免於疾病的侵襲。

然而，目前中東各國正打算釋放囚犯，以減少病毒在獄中的傳播，當中有不少是伊斯蘭國的戰士，譬如伊拉克可能有2萬名之多。美國智庫蘭德公司的政治科學家克拉克擔心，若是釋放他們有如縱虎歸山，將抵銷多年來其他國家的戰果。

【更多精采內容，詳見 】