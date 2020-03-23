「N號房」引南韓公憤 300萬人聯署要求公布主嫌個資

南韓「N號房」性剝削聊天室一案引起公憤。上周案情曝光主嫌被捕後，民眾18日起在青瓦台網站發起聯署，要求公布趙姓主嫌身分。韓聯社報導，截至當地時間23日下午3時30分，超過300萬民眾參加聯署，創下請願人數之最。

此事驚動總統文在寅，他已下令警方徹查並嚴懲加害者，也慰問並承諾協助受害者。

文在寅23日表示，政府會設法刪除所有受害者的影片，並提供醫療和法律相關援助。他也說，如有必要，南韓警察廳會設立專案調查小組，政府也要制定杜絕網路性犯罪的政策。

請願民眾敦促當局公布趙姓主嫌相貌和其他個資，理由是他傷害多名未成年少女，惡性重大。此外，另有150萬人要求公布參加聊天室的20多萬名成員個資。

南韓法律規定禁止公布罪犯個資，以保護他們的權利。除非犯罪情節重大或警方認為公布罪犯個資符合公共利益，才會例外允許。首爾警察廳將於24日開會決定是否公布趙姓主嫌身分。