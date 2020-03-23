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日將通知國際奧會同意東奧延期 專家估日經損逾8800億

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日將通知國際奧會同意東奧延期！專家估日經損逾8800億

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
日本23日不再堅持如期舉辦東奧，並將於近日告知IOC同意延期舉行。美聯社
日本23日不再堅持如期舉辦東奧，並將於近日告知IOC同意延期舉行。美聯社

共同社23日報導，日本將在近期通知國際奧委會（IOC），若IOC做出東奧會與帕奧會延期舉行的決定，日本將予以同意。一些分析師認為，此事恐對日本經濟造成「巨大打擊」，有些則認為衝擊不大。

日本第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣23日估算，若東奧延至明年以後舉行，日本將面臨至少3.2兆日元（約新台幣8800億元）的經濟損失。

惠譽旗下研究機構惠譽解決方案上周也出具報告指出，延期或取消舉辦恐「對日本經濟和聲譽造成巨大打擊」。即便日本不一定會因此遭到負面評價，但如期舉行恐讓一些人感到不安，擔心可能發生第二波感染。

不過，知名智庫牛津經濟研究院資深經濟學家安格里克則表示，停辦產生的經濟影響「相當有限」，因日本過去的GDP數據，早已反映了場館與相關設施建設帶來的經濟效益。

他並指出，當前問題是延期舉辦對日本觀光和消費帶來的影響。「在沒有新冠病毒大流行的情況下，此舉將產生重大影響，但考量到目前觀光業幾已陷入停滯，消費也下滑，延期舉辦帶來的額外影響相對較小。」

日本經濟 惠譽

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