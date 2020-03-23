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澳洲封禁活動場所 總理籲保持距離

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
澳洲曾主動發起地球熄燈日，但面對疫情衝擊，總理被迫下令夜店禁令，社交場所被迫熄燈。（photo by Flickr）
澳洲曾主動發起地球熄燈日，但面對疫情衝擊，總理被迫下令夜店禁令，社交場所被迫熄燈。（photo by Flickr）

「國家正處於戰爭狀態！」澳洲新冠肺炎疫情擴散，確診人數已增至1642人，其中有7人病逝。總理莫里森強調，澳人自海外返國後未貫徹自主隔離是疫情惡化的主因。並宣布23日中午起，全面關閉非必要營業場所及服務，包括酒吧、夜店、賭場、戲院及宗教場所，餐廳也嚴禁內用，但學校仍照常上課。

澳洲全境管制

根據《彭博社》報導，澳洲21日起新增逾300起確診病例，累計確診病例至今達1,562起。莫里森表示，這是澳洲全面鎖國的「第一階段」，在感染數激增超過1,000起後，澳洲將實施更嚴格的控制措施，以減緩病毒傳播。

莫里森宣布從23日中午起，全國酒館、俱樂部、賭場、教堂全面關閉，餐廳與咖啡館只准許提供外帶，但學校仍將繼續上課，父母可根據意願把孩子留在家裡。維多利亞州將於24日關閉全州學校，直到下學期再重新開學。西澳州、南澳州及北領地也將從24日下午封鎖邊界，任何人進入當地都必須自主隔離14天。

「當人們大量湧向海灘和擁擠的場所時，很明顯保持社交距離的呼籲不受重視。」

莫里森說，保持人與人之間的健康距離，是對抗病毒和挽救生命的最大武器。總理22日稍早也宣布了第二波振興計劃，承諾部署660億澳元，實施更多經濟刺激方案。在宣布封境後，澳洲足球聯賽也隨之無限期暫停了2020的剩餘賽季。

經濟活動受衝擊

根據馬來西亞《新海峽時報》報導，莫里森23日在國會呼籲：「下班後別再去酒吧，早上別再去健身房，也別坐下來在咖啡廳吃早午餐。」他形容這是「我們人生中最艱難的一年」，並警告澳洲人為可能持續6個月的停工做準備。

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澳洲 咖啡廳 疫情

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