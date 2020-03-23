否認北京新冠陰謀論 崔天凱：應由科學家界定

中國駐美大使崔天凱周日在HBO播出訪談節目「Axios on HBO」當中，被主持人問到近期引發中美激烈口水戰的新冠病毒陰謀論。 崔天凱表示，他認為散播與新冠病毒相關的陰謀論是很瘋狂的事。 他2月9日曾在美國哥倫比亞廣播公司 (CBS) 的節目「面對全國」 (Face the Nation) 上表示，他認為關於新冠病毒的陰謀論很瘋狂。

然而，日前中國外交部發言人趙立堅在推特上暗指新冠病毒可能是美軍帶入中國的，此言論立即引爆中美之間的口水戰，美國國務院也為此召見崔天凱。 周日播出的節目中，主持人再次以此話題詢問崔天凱，並復述他2月9日在「面對全國」節目中的發言。 崔天凱表示：「我當時立場是這樣，現在立場依舊是如此。 」

當主持人問崔天凱是否針對新冠病毒的陰謀論詢問過趙立堅本人，崔天凱表示他沒問過，並強調：「我在此代表中國領導人跟中國政府的立場，不代表任何個人。 」主持人繼續追問是他或趙立堅的言論代表中國政府的立場時，崔天凱重申：「我是中國駐美代表。 」

主持人接著表示，看來外界不該認真解讀趙立堅所說的話，也不該因趙立堅是外交部發言人，而把他的發言視為中方立場。 崔天凱響應：「你可以試著解讀其他人的言論，但我沒有立場也沒有責任替你解讀每個人的看法。 」

崔天凱在訪問中提到，世界應該讓科學家來解釋新冠病毒的起源，並重申由記者或外交官來試著揣測病毒的起源是一件殺傷力很大的事。 此外，他也批評部分美國政府人員散播不實的謠言，顯然是在譴責共和黨參議員柯頓 (Tom Cotton) 之前質疑新冠病毒可能源自於武漢的一間生化實驗室。

崔天凱在訪問最終提到，世衛當初在替新冠病毒命名時，便為了避免產生歧視，而刻意步將病毒與特定一群人做鏈接。 他說：「我希望各界遵循世衛的規範。 」

過去幾周，中國與美國政府的高官為了新冠病毒的起源，展開一場激烈的口水戰。 美國總統特朗普數度在推特上以「中國病毒」來形容新冠病毒，而中國外交部發言人華春瑩則是上周六在推特上發文指控美國除了沒協助中國抗疫外，還將中國作為新冠疫情的代罪羔羊。

她在推特上寫道：「三名中國病毒專家3月13日透過視頻會議，與超過300名美國科學家與專家分享對抗新冠病毒的經驗。 他們所分享的知識能協助美國拯救病患生命。 新冠病毒才是真正的敵人，而合作是唯一能打贏勝仗的方式。 」

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