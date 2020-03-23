韓元在內新興市場貨幣狂貶 資金向美元避險

美元兌亞洲新興市場貨幣今天勁升，投資人擔心新冠肺炎疫情導致經濟崩跌，掀起又一波爭先恐後擁往避險資產的狂潮。

對全球經濟成長尤其敏感的韓元和印尼盾重貶尤深，跌幅一度在3%以上。紐西蘭在內多國關閉邊境並實施自我隔離。

泰銖和馬元周一貶值幅度也在1%以上，標準普爾預測疫情可能導致亞太地區蒙受6,200億美元的經濟損失。

SEB AB亞洲策略主管 Eugenia Victorino說：「市場幾乎同步兌美元，湧向最安全的資產。」「南韓顯然處於這波狂潮的前端，但印尼和印度資產也首當其衝。」

Malayan Banking 資深外匯策略師 Christopher Wong 說：「美元因避險需求而上漲，市場正消化失業、經濟長期走下坡的影響。」資本容易外流的貨幣和慣用來做利差交易的貨幣「最易受新的賣壓所牽動」。