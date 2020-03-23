英王室由威廉王子當家？ 女王躲城堡、查理王子自我隔離

南華早報報導，估計英國新冠肺炎疫情將提升威廉王子的重要性。英國女王伊麗莎白二世在一周前離開倫敦前往溫莎堡避疫；威廉王子的父親、王儲查理在接觸染疫的摩納哥親王亞伯特後，已經進行自我隔離。

威廉王子上周與妻子凱特王妃拜訪倫敦新冠肺炎緊急服務中心。威廉王子隨後在推特表示，「凱特與我非常開心拜訪NHS 111工作人員，表達我們以及祖母、父親的感謝之意，表達對持續不斷工作，提供照顧和意見給最需要幫助的民眾的人員」。此後，據傳威廉夫婦和三個小孩待在諾福克郡的山均漢姆堡。

93歲的英國女王已經離開新冠病毒快速擴散的倫敦，她在一周前從白金漢宮移往溫莎堡，她通常在此度過復活節，98歲的菲利浦親王隨後也移往溫莎堡。

71歲的查理王子在3月10日與確診感染新冠肺炎的摩納哥親王亞伯特有近距離接觸，亞伯特親王為歐洲第一個被確診新冠肺炎的王室家族成員，也是全球首位染疫的國家元首。查理王子已經進行自我隔離。

根據摩納哥王室聲明，62歲的亞伯特親王正接受觀察與治療，他的健康「沒有令人擔憂的理由」。