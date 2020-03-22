克羅埃西亞首都防疫封城 遇140年最強震

克羅埃西亞首都札格拉布附近22日發生芮氏規模5.3強震，是該城140年來遭遇的最強地震。札格拉布部分地區因新冠肺炎疫情封鎖之際，這場地震造成許多民眾恐慌，醫院忙著疏散患者，城內知名大教堂等建築也嚴重毀損。

這場地震在當地時間上午6時23分（台灣時間22日下午1時23分）發生，許多民眾還在睡夢中，被驚醒逃到街上。震央位於札格拉布北方7公里，深度10公里，札格拉布附近廣大地區遭波及，連奧地利南部和斯洛維尼亞都感受到地震威力。

當地媒體報導，一名15歲少女傷重命危，另有多名民眾受傷。

克國總理普蘭科維奇表示，這場地震是札格拉布近140年來最強震，造成許多建築物受損，牆壁和屋頂坍塌，牆壁出現裂痕。市中心不少街道布滿受損建築的散落碎片，水泥塊砸中車輛，煙囪掉在建築物入口前。

札格拉布知名教堂也遭破壞，其中一座尖塔塔頂被震垮。該教堂曾在1880年地震倒塌後重建。

當地氣溫仍低，許多民眾來不及穿上外套就逃出住處，在街上發抖。地震引發停電和多起火災，隨後還發生至少兩次餘震。民眾在社交媒體分享家中物品從架子上掉落及瓶罐和玻璃碎裂的照片。

這起地震在克國因疫情封鎖札格拉布部分地區時來襲。當局要求躲避地震的民眾避免在公園和廣場等公共場所聚集，以免感染新冠肺炎。

克羅埃西亞至22日有206人確診新冠肺炎，當局禁止5人以上集會，且要求人們保持社交距離。

普蘭科維奇敦促民眾保持冷靜，並要求住在札格拉布市中心受損嚴重地區的民眾遠離住處。