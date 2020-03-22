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疫情下的英國母親節 首相強生：待在家就是保護母親
英國衛報報導，新冠肺炎疫情持續延燒，恰巧碰上22日的英國母親節。首相強生推文表示：「你今天也許想和母親見面，但請為你的母親著想，不要讓她身處感染新冠肺炎的風險。」
This Mother’s Day, everyone should stop #coronavirus spreading.— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 22, 2020
Keep your mum safe. Stay at home.#StayHomeSaveLives #MothersDay pic.twitter.com/6OQ7cGm57w
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