疫情下的英國母親節 首相強生：待在家就是保護母親

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，在旁的俄羅斯卻頻頻散播假消息擾亂民心！歐盟的俄羅斯觀察團指出，俄羅斯官媒近來散布矛盾的假消息，目的是為了讓歐洲不團結。但克里姆林宮發言人佩斯科夫否認政府主導，並稱歐洲有「恐俄情結

2020-03-22 12:07